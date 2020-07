Google investit 4,5 milliards de dollars dans les plates-formes Jio, double sur l’Inde

Google a acquis une participation de 7,7% dans Jio dans le cadre d’un investissement de 4,5 milliards de dollars.

Jio est le plus grand opérateur de télécommunications en Inde avec 387,5 millions d’abonnés.

Google et Jio construiront également un «système d’exploitation basé sur Android à valeur ajoutée».

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, Jio a annoncé que Google investit Rs. 33 737 crores (~ 4,5 milliards de dollars) dans l’initiative des plates-formes d’opérateurs de télécommunications. Cela fait suite à l’annonce par Google d’un investissement de 10 milliards de dollars en Inde lors de son sommet annuel Google pour l’Inde.

Jio a joué un rôle clé en poussant la pénétration de la 4G dans le pays.Cependant, avec moins de 40% de pénétration des smartphones, l’Inde est prête à être perturbée et l’annonce d’aujourd’hui place Google dans la meilleure position possible.

Lors de la réunion annuelle, Jio a annoncé son intention de travailler avec Google pour créer un smartphone d’entrée de gamme avec des optimisations spécifiques apportées à Android et au Play Store pour s’adapter aux spécifications minimales. Cela rejoint les efforts plus larges de Jio pour migrer le marché des téléphones portables vers des plateformes plus intelligentes où il peut encourager sa propre suite de services comme JioMeet et JioCinema. Jio estime qu’il vendra plus d’un demi-milliard de téléphones au cours des trois prochaines années.

Il sera intéressant de voir comment cette version d’Android axée sur le budget se différencie d’Android Go.

En fait, le géant des télécommunications a fait des annonces surprenantes, notamment une pile technologique 5G entièrement prête à être déployée et exportée. Cela survient à un moment où le sentiment anti-Chine est élevé en Inde et le pays envisage d’imposer une interdiction à Huawei pour ses prochains essais 5G.

L’investissement de Google dans Jio est le premier dans le cadre de son fonds de numérisation de 10 milliards de dollars pour l’Inde et il prévoit de l’étendre à d’autres secteurs verticaux comme l’éducation et l’agriculture. En fait, Google a annoncé un rapprochement avec le conseil scolaire central indien pour initier un rapprochement numérique avec plus d’un million d’enseignants. Cet essai sera construit autour de la suite Google Classroom, YouTube et pourrait également intégrer des Chromebooks.

Google rejoint Facebook, Intel et Qualcomm dans la liste croissante des investisseurs dans les plates-formes Jio. La portée même de l’opérateur de télécommunications et la large base de clients de son portefeuille d’applications en font le choix évident pour atteindre le prochain milliard d’utilisateurs.