Good Singers TF1 : la team Ken’V va affronter celle de Jérémy Frerot ce soir dans la nouvelle édition du show musical

Tout le monde se souvient surement du lancement de la première édition du show musical de TF1 l’année dernière intitulé « Good Singers, à vous de trouver les bons chanteurs ». Eh bien, si vous avez aimé, vous aurez de quoi terminer en beauté votre semaine puisque la chaine a programmé la diffusion de la nouvelle édition ce soir à partir de 21H05. Cette fois-ci, Jarry, le célèbre enquêteur de « Mask Singer » aura de nouveau pour rôle d’animer avec humour et de mener à bien les nouvelles enquêtes de ce divertissement musical. Et il ne sera pas seul, car plusieurs personnalités feront partie des invités de cette nouvelle édition, Keen’V, Titoff, Louane, Jérémy Frerot, Laëtitia Milot et Cartman. C’est justement pour cette occasion que nous avons décidée de vous parler de ce qu’il y a à savoir sur cette nouvelle édition de l’émission.

« Good Singers », qu’est-ce que c’est ?

Tout d’abord, si vous avez raté la première édition de « Good Singers », pas de panique, car on va vous résumer le concept en quelques mots. Il s’agit d’un show musical inspiré d’une émission turque « Is That Really Your Voice ? », dans lequel une équipe composée de célébrités doit découvrir l’identité des 12 participants très connus. Évidemment, ce ne sera pas si facile, car ils seront déguisés et pourront chanter n’importe quelle chanson de la manière qu’ils le voudront.

Et la version française de l’émission diffusée le 17 juillet 2020 sur TF1 a été un franc succès, car la chaine avait à ce moment-là attiré plus de 3,18 millions de téléspectateurs, soit 18,2% de part d’audience. Une aventure qui a continué le 21 août dernier en attirant de nouveau 2,70 millions de téléspectateurs, soit 16,3% d’audience. Jarry a tout de suite adoré le concept et a accepté sans hésitation d’endosser le rôle de l’animateur comique du show. Ce qui donne encore plus de piquant à l’émission.

Qui seront donc les invités de cette édition ?

Animée par Jarry, cette nouvelle édition de « Good Singers » sera également l’occasion pour nous de revoir certaines grandes célébrités sur scène, mais également dans le rôle de nos « profilers ».

Comme déjà mentionnés plus haut, nous aurons ainsi comme invités Keen’V, Titoff, Louane, Jérémy Frerot, Laëtitia Milot et Cartman. Ils seront divisés en deux équipes qui vont devoir s’affronter au cours de cette soirée pour identifier le maximum de chanteurs.

La team Keen’V, Titoff et Louane devra ainsi affronter celle de Jérémy Frerot, Laëtitia Milot et Cartman pour tenter de décoder les indices et grâce à leurs instincts découvrir qui sont les bons chanteurs. Tout cela au cours de plusieurs manches très drôles et dans une ambiance très détendue. Les deux équipes gagneront une certaine somme d’argent au fil de ces manches. Elle sera ensuite reversée à une association caritative et cela chaque fois que l’une d’elles réussit à identifier un bon chanteur. Par contre, si une des deux se trompe en désignant le mauvais chanteur, l’autre remportera la cagnotte.

Voilà donc ce que nous réserve cette soirée musicale. On espère que cette nouvelle édition de la célèbre émission attirera de nouveau de nombreux téléspectateurs. Rendez-vous alors ce soir à partir de 21H05 pour « Good Singers, à vous de trouver les bons chanteurs ».