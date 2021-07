Que deviennent les Spice Girls, 25 ans après Wannabe ?

Les Spice Girls, groupe de filles pop britannique, sont apparues sur la scène musicale en 1994, et elles ont été largement célébrées depuis. Cela fait officiellement 25 ans que leur single phare, « Wannabe », a été diffusé sur les ondes !

En tant que girls band ayant vendu le plus de disques de tous les temps, les cinq membres du groupe sont devenus célèbres chacune de leur côté depuis la séparation du groupe. Depuis l’interruption officielle du groupe en 2000, elles se sont réunies à plusieurs reprises, mais où sont-elles maintenant ? Jetons un coup d’œil.

Melanie Brown, alias Scary Spice

Connue sous le nom de « Mel B », elle s’est lancée dans une carrière solo dans la musique après le hiatus du groupe. Son premier album solo, « Hot », est sorti en 2000. Depuis 2007, Mel s’est imposée en tant que juge de concours de talents et personnalité de la télévision. Elle a participé à l’émission américaine Dancing With the Stars et a été juge dans les versions australienne et britannique de The X Factor.

Mel a jugé America’s Got Talent et a récemment participé à The Masked Singer. Mel B a également connu de nombreuses relations très médiatisées, l’une des plus notables étant celle avec Eddie Murphy. Elle a trois enfants : une fille avec son ex-mari et danseur Jimmy Gulzar, une fille avec Eddie Murphy, et une troisième fille avec le producteur de films Stephen Belafonte. Actuellement, elle serait en couple avec le coiffeur Rory McPhee.

Melanie Chisholm, alias Sporty Spice

Connue sous le nom de « Mel C » pendant son séjour au sein du groupe et au-delà, Mel sort régulièrement de la musique en solo depuis 25 ans. Son premier album, intitulé « Northern Star », est sorti en 1999, peu avant que les Spice Girls ne confirment qu’elles étaient en hiatus. Depuis lors, elle a sorti huit albums, dont un album éponyme, « Melanie C », en 2020.

Mel a un enfant, une fille nommée Scarlet, et elle s’est réunie avec ses collègues Spice Girls Mel B, Emma Bunton et Geri Halliwell pour une brève tournée de retrouvailles en 2019. Actuellement, il semble qu’elle soit célibataire et est récemment apparue dans le clip de « Love Is Back » de l’auteur-compositeur-interprète Celeste. Elle sera également un mentor de l’équipe Tom Jones pour The Voice UK.

Emma Bunton, alias Baby Spice

Comme ses camarades ex-bandmates, Emma a poursuivi une carrière solo après le hiatus des Spice Girls et a sorti quatre albums. Elle a également participé à la tournée de retrouvailles des Spice Girls de 2019 aux côtés de Mel C, Mel B et Geri Halliwell. Depuis 2009, elle est présentatrice radio pour Heart London et a même remporté les prix de « présentatrice radio de l’année » et de « programme radio numérique » en 2017.

Alors qu’Emma a eu quelques relations notables, notamment des rumeurs d’aventures avec Leonardo DiCaprio et Justin Timberlake, sa relation intermittente avec la chanteuse britannique Jade Jones a finalement connu une fin heureuse. Le couple s’est marié le 13 juillet 2021, et ils ont deux enfants ! Elle a également publié son premier livre sur l’éducation des enfants, Mama You Got This, en 2021.

Geri Halliwell alias Ginger Spice

Plus souvent associée à l’expression « girl power » et à sa robe Union Jack aux Brit Awards de 1997, Geri Halliwell (aujourd’hui Horner) est sans doute la membre la plus controversée des Spice Girls. Son départ du groupe en 1998 a provoqué une onde de choc dans l’industrie, même si elle a fini par se réunir avec les Spice Girls en 2007. Elle a lancé sa carrière solo en 1999 avec le premier album « Schizophrenic » et a sorti deux autres albums depuis.

Geri est également connue pour sa carrière littéraire. Elle est l’auteur de la série de livres pour enfants Ugenia Lavender. Les cinq livres de la série ont été publiés en 2008 dans le cadre d’un accord avec Macmillan Children’s books. Elle est mariée à Christian Horner, un pilote de course, depuis 2015, mais est également connue pour avoir fréquenté Mel B. Geri a deux enfants avec Christian et est également la belle-mère de sa fille Olivia.

Victoria Beckham, alias Posh Spice

L’icône de la mode Posh Spice elle-même, Victoria Beckham, est sans doute la plus connue des Spice Girls, en partie à cause de son mariage très médiatisé avec la star du football David Beckham. En plus de sa carrière musicale, Victoria a entamé une brillante carrière dans la mode lorsqu’elle a commencé à poser après la dissolution des Spice Girls. Sa marque de mode éponyme a été lancée officiellement en 2008 et n’a cessé d’être acclamée depuis son lancement.

David et Victoria sont mariés depuis 1999 et ont été surnommés par les tabloïds « Posh et Becks ». Ils partagent quatre enfants, l’aîné étant Brooklyn Beckham, qui est actuellement fiancé à l’actrice Nicola Peltz. Leur plus jeune enfant, une fille nommée Harper Seven, est née en 2011. Malheureusement, Victoria n’a pas assisté à la tournée de retrouvailles des Spice Girls en 2019.