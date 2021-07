Qu’est-ce que l’obsolescence programmée et comment cela affecte-t-il mes appareils ?

L’« obsolescence programmée » est une stratégie qui rend les produits obsolètes de sorte qu’ils nécessitent des remplacements fréquents. Cela oblige les consommateurs à dépenser plus en achetant des produits plus fréquemment. Voici ce que c’est et comment cela affecte les appareils que vous utilisez actuellement.

Vos appareils expireront

En 2017, les utilisateurs de Reddit ont découvert qu’Apple utilisait des mises à jour logicielles pour ralentir ou limiter les performances des anciens iPhones, soi-disant pour améliorer la santé de la batterie. Il a finalement pris fin en 2020 avec un règlement de 500 millions de dollars en justice. Le manque de communication d’Apple sur les ralentissements – cela n’a pas été divulgué aux consommateurs avant que les chercheurs ne le découvrent – a amené un débat sur «l’obsolescence programmée» au premier plan du monde de la technologie.

L’obsolescence programmée est une manière de concevoir un produit pour devenir obsolète après un certain temps. Cela peut affecter vos appareils de plusieurs manières différentes, mais son objectif principal est de vous faire passer à un gadget plus récent.

Comment l’obsolescence programmée est-elle créée

Bien que l’exemple d’Apple ralentissant volontairement les iPhones soit un cas potentiel notable d’obsolescence programmée, ce n’est pas le seul moyen pour les fabricants de rendre un produit obsolète.

Une solution consiste à arrêter complètement les mises à jour logicielles. Les téléphones mobiles Android sont les plus grands coupables de cela. Alors que la gamme Pixel de Google est mise à jour pendant une période relativement longue, de nombreux appareils de milieu de gamme sur le marché ne reçoivent que jusqu’à deux ans de mises à jour Android et une seule mise à niveau majeure de la version Android. C’est pourquoi de nombreux appareils ne seront pas du tout équipés de la dernière version d’Android, même au moment de leur vente. Ceux-ci empêchent les téléphones de recevoir de nouvelles fonctionnalités, des mises à niveau de performances et des correctifs de sécurité cruciaux.

Une autre façon est la compatibilité. Au fil du temps, un appareil peut ne pas fonctionner correctement avec les applications et les logiciels les plus récents. Cela est particulièrement vrai pour les fabricants qui créent à la fois du matériel et des logiciels, tels que les fabricants de consoles de jeux. Par exemple, lorsque Nintendo a sorti une nouvelle version de la 3DS avec des spécifications améliorées, les jeux les plus récents fonctionnaient bien moins bien que les versions précédentes de la 3DS. Cela a obligé les utilisateurs à rechercher des versions plus récentes afin d’avoir une bonne expérience.

Un autre choix de conception qui a créé une obsolescence programmée est le manque d’évolutivité. La disparition de la mémoire extensible sur les téléphones, les pièces non évolutives sur les ordinateurs portables et le manque de connecteurs d’extension peuvent nuire à la longévité d’un gadget. Pour de nombreux utilisateurs, le seul moyen d’améliorer leur expérience est d’acheter une nouvelle machine, ce qui peut être nettement plus coûteux qu’une mise à niveau potentielle.

Droit de réparation

L’un des problèmes les plus importants et les plus controversés liés à l’obsolescence programmée est la réparabilité.

Tous les appareils sont sensibles à l’usure. Les téléphones tombent, rayent, éclaboussent d’eau et secouent tout le temps. Le type de dommage le plus courant est un écran fissuré, mais d’autres parties d’un appareil peuvent également être endommagées. Ne pas pouvoir réparer son appareil ou s’adresser à un tiers pour des réparations limite considérablement la longévité d’un appareil.

Ces dernières années, les appareils sont devenus de plus en plus difficiles à réparer à domicile. Contrairement aux véhicules, où les pièces peuvent être facilement trouvées et achetées, des choses comme les écrans et les batteries sont difficiles à trouver et rarement vendues par le fabricant de l’appareil d’origine. Pire encore, ils rendent délibérément les appareils difficiles à démonter. Et si vous trouvez comment le réparer vous-même, cela annule souvent la garantie.

Un mouvement culturel et politique conçu pour contrer cette tendance s’appelle « Droit à la réparation ». Les lois sur le droit à la réparation obligeraient les fabricants à mettre la documentation de réparation à la disposition de tous ainsi qu’à vendre des pièces de rechange et des outils d’origine.

Acheter ou ne pas acheter

La principale raison pour laquelle les entreprises créent des stratégies d’obsolescence planifiée est de vous forcer à acheter des produits plus récents et améliorés.

Un excellent exemple de ce phénomène est celui des consoles de jeux, qui sont considérées comme modernes pendant six à sept ans et sont ensuite progressivement abandonnées pour les consoles plus récentes. Les développeurs de jeux cessent de créer des jeux pour les consoles de la génération précédente et, à terme, les fabricants eux-mêmes cesseront entièrement de les prendre en charge. Ceci est destiné à vous assurer que vous achetez une nouvelle console à chaque génération, car les derniers jeux ne sortiront plus pour la console que vous possédez actuellement.

Ceci est également vrai pour les téléphones. La longévité d’un téléphone varie d’une personne à l’autre. Cependant, de nombreuses personnes achètent un nouveau téléphone tous les deux ou trois ans. Cela peut coûter cher si vous considérez la hausse des prix des nouveaux appareils, la plupart des nouveaux téléphones haut de gamme coûtant plus de mille dollars. Des entreprises comme Apple et Samsung veulent que les utilisateurs passent constamment aux dernières et meilleures.

L’avenir des produits durables

À partir de 2021, de nombreuses entreprises technologiques ont pris position sur les questions environnementales au cours des dernières années. Ils ont introduit des emballages recyclables, réduit l’utilisation de plastique et même exclu les périphériques essentiels tels que les briques de chargement et les écouteurs, soi-disant pour réduire les déchets électroniques. Cependant, l’obsolescence programmée entraîne probablement une accumulation encore plus importante de déchets électroniques. Beaucoup de gens ont plusieurs vieux appareils inutilisables à la maison ou les ont jetés. Ces appareils finissent probablement dans des décharges ou des usines de traitement.

Si vous craignez d’acheter des produits qui ne seront bientôt plus pris en charge et obsolètes, assurez-vous de penser à l’ensemble du cycle de vie du produit lorsque vous achetez des gadgets. Recherchez des produits faciles à réparer et à mettre à niveau.