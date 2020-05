Good Omens: Lockdown: Neil Gaiman, David Tennant, Michael Sheen Return

Quand cela vient à Neil Gaiman (Dieux américains) et la fin Sir Terry Pratchett(La couleur de la magie) Bons présages, le temps peut être une chose assez drôle. Si vous avez regardé l’adaptation de la série sur BBC Two, cela ne fait qu’un peu plus de deux mois que vous vous êtes enregistré pour la dernière fois avec l’ange Aziraphale (Michael Sheen) et le démon Crowley (David tennant). Si vous avez la chance de l’attraper sur Amazon Prime Video, votre cœur a eu près d’un an pour que votre cœur devienne plus affectueux. Mais si votre voyage a commencé avec le roman, alors nous parlons de trente ans depuis que le roman a fait son apparition. En fait, le travail de Gaiman et Pratchett célèbre son 30e anniversaire le 1er mai, pour en faire Gaiman, Sheen, Tennant et le réalisateur Douglas Mackinnon offrent aux fans du livre et de la série un cadeau spécial.

Dans Bons présages: verrouillage, nous rattrapons Aziraphale et Crowley maintenant qu’un certain temps s’est écoulé depuis qu’ils ont sauvé l’existence. Dans l’échange suivant, nous apprenons que même les anges et les démons doivent respecter les règles de distanciation sociale (même Crowley n’est pas assez cruel pour inciter les gens à sortir). Nous apprenons également que la version d’Aziraphale de « frapper » implique une conversation sévère et beaucoup de gâteaux, et alors que nous comprenons pourquoi Aziraphale a fermé l’offre de Crowley de venir? Cela nous a encore un peu brisé le cœur – pouvons-nous déjà atteindre juillet?

La fin du monde arrive, ce qui signifie qu’un ange pointilleux et un démon vivant qui sont devenus trop friands de la vie sur Terre sont forcés de former une alliance improbable pour arrêter Armageddon. Mais ils ont perdu l’Antéchrist, un garçon de 11 ans ignorant qu’il était censé amener à la fin des jours, les forçant à se lancer dans une aventure pour le retrouver et sauver le monde avant qu’il ne soit trop tard. Avec Armageddon dans quelques jours, les armées du ciel et de l’enfer s’amassent et les quatre cavaliers sont prêts à monter. Aziraphale, un ange, et Crowley, un démon, acceptent d’unir leurs forces pour retrouver l’Antichrist manquant et arrêter la guerre qui mettra fin à tout. Basé sur le roman à succès de Terry Pratchett et Neil Gaiman, Good Omens suit un duo improbable et leur quête pour sauver le monde.

Réalisé et exécutif produit par Douglas Mackinnon (Sherlock, Doctor Who), le casting de Bons présages comprend David Tennant, Michael Sheen, Jon Hamm, Miranda Richardson, Nick Offerman, Adria Arjona, Nina Sosanya, Jack Whitehall, Michael McKean, Ned Dennehy, Ariyon Bakare, Mireille Enos, Anna Maxwell Martin, Lourdes Faberes, Yusuf Gatewood, Sir Derek Jacobi, et David Morrissey. Frances McDormand, Benedict Cumberbatch, et Brian Cox expriment respectivement Dieu, Satan et la Mort. Bons présages est coproduit par BBC Studios avec Narrativia (Rhianna Pratchettde production) et la Blank Corporation en association avec BBC Worldwide pour Amazon Studios et la BBC. Gaiman, Mackinnon, Caroline Skinner, Chris Sussman, Simon Winstone, et Rob Wilkins en tant que producteurs exécutifs.

Le post Good Omens: Lockdown: Neil Gaiman, David Tennant, Michael Sheen Return est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook