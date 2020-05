UP Board Results 2020: les 10e, 12e effets peuvent être déclarés dans les 20 jours après le verrouillage – Ressources

– Publicité –



L’UPMSP peut publier les résultats de la 10e et 12e évaluation 2020 du conseil d’administration de l’UP d’ici juin selon les rapports des médias – Le test peut commencer peu après la levée du verrouillage du pays – Voir ici

Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad, UP Education Board publierait les effets Board 10e et 12e sur son site. Les tests ont eu lieu en février et les résultats sont attendus après cela.

UP Board Results 2020: 10e, 12e après le verrouillage

Selon le récent rapport des sources, la procédure d’évaluation qui a été interrompue après l’annonce du verrouillage commencerait peu après sa levée. Après le 3 mai, conformément aux rapports 19, le Bureau continuerait probablement la procédure d’essai.

Il y avait auparavant des rapports selon lesquels l’évaluation commencerait après le 25 avril 2020, mais le bureau du Conseil les a annulés. Les copies peuvent faire place au lancement des résultats quelques semaines après l’évaluation. Plus de 3 exemplaires devaient être évalués par les enseignants cette année. La pratique de la correction des copies se déroulait juste avant la déclaration de verrouillage.

Contrairement aux Boards, UP Board n’a acheté aucun test. Le processus d’évaluation se poursuivait tout en conservant les réseaux sociaux, mais il a été interrompu en raison d’une augmentation du nombre de cas de coronavirus dans le pays.

Évaluation UP Board Exam 2020, à partir du 4 mai

La procédure d’évaluation, c’est-à-dire la vérification des feuilles de réponses des élèves qui ont cherché UP Board Exam 2020, devrait reprendre au plus tard le 4 mai 2020, après la fin du verrouillage national en raison de la fin de la pandémie de coronavirus.

Il a été signalé que la procédure d’évaluation commencerait le 25 avril 2020, mais le conseil d’administration a refusé la même chose. Maintenant, le ministre de l’Éducation de l’État s’est engagé à ce que l’UPMSP, c’est-à-dire l’Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad, commence à vérifier les feuilles de réponses à partir du 4 mai 2020 et, selon toute probabilité, les remplira d’ici la 2e semaine de mai 2020.

Après l’assouplissement du verrouillage, le bureau de l’UPMSP a commencé à travailler avec 30 pour cent de personnel. En revanche, l’évaluation ne peut pas se poursuivre en ce moment. Il existe environ 275 centres d’évaluation de UP Board à travers le pays.

La tâche prendra environ 20 à 25 jours. C’est la raison pour laquelle le Conseil a prévu que les résultats seront publiés au plus tard en juin 2020. Les rapports sont entièrement basés sur des informations de sources.

Le Conseil n’a publié aucune déclaration concernant la publication des résultats ou l’évaluation des doublons. Les candidats sont priés de garder un contrôle sur le site Web de UP Board pour les mises à jour et les dates de résultats.

UP 10e et 12e résultat 2020 – Date provisoire

Bien qu’aucune source officielle proche de l’UPMSP n’ait laissé entendre que très probablement, les élèves devraient s’attendre à ce que les conséquences des études secondaires et intermédiaires du conseil UP soient à l’extérieur après 2020.

Avec le travail de test commençant le 4 si le verrouillage n’est pas prolongé, la carte prendra environ 14 semaines. Suite à cela, UP Board aura la possibilité d’annoncer les résultats de UP Board 10ème et 12ème 2020 d’ici le 20 au 25 mai 2020.

