God Of War 5 arrive pour les joueurs en savoir plus. Ce jeu est un jeu très célèbre auquel bon nombre d’entre eux auraient pu jouer au cours de notre vie. God Of War est un divertissement interactif Sony, Sony Pictures Digital.

Le principal responsable créatif derrière le jeu est David Jaffe. Beaucoup d’entre nous ont joué à ce jeu, c’est un jeu d’action-aventure. La toute première partie du jeu est sortie en 2005. Certaines des plates-formes sur lesquelles le jeu peut fonctionner de la version initiale à la dernière version sont PlayStation 2, JAVA ME, PlayStation Portable, PlayStation 3, PlayStation Vita, puis PlayStation 4.

Le complot majeur de God Of War 5

L’ensemble du jeu est basé sur la mythologie ancienne. Toute l’histoire de ce jeu concerne un guerrier spartiate connu sous le nom de Kratos. Il est ensuite hypnotisé par son ancien maître pour tuer sa propre famille. Ensuite, le maître est appelé le dieu grec de la guerre Ares. L’ère de la mythologie grecque est également montrée dans laquelle Kratos prend son chemin de vengeance. Comme les grands dieux olympiens sont partout sur eux. Ensuite, la prochaine ère de la mythologie nordique est également montrée dans laquelle son fils Atreus est ensuite présenté comme le deuxième protagoniste.

Date de sortie de la partie 5

Jusqu’à présent, rien n’a été divulgué sur la date de sortie de la cinquième partie du jeu. Le réalisateur du jeu Cory Barlog a également rejeté les rumeurs de la prochaine partie du jeu. Certaines des nouvelles se sont propagées que le duo de Kratos et Atreus sera de retour sur PlayStation 5.

La cinquième partie du jeu est très excitée et attendue par les joueurs du monde entier. Cependant, les développeurs du jeu gardent désormais le silence sur la prochaine partie du jeu. Comme tous les jeux de cette série ont gagné en popularité. Certaines sources supposent également que la cinquième série est en cours de réalisation.

