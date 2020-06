The Alienist Season 2: Nous avons une date de sortie confirmée et une bande-annonce officielle pour vous.

La première saison de ce drame de la période américaine est sortie avec brio. Les fans ne sont pas seulement enthousiasmés par la deuxième saison, mais les discussions sur la série en cours de tournage font également le tour. Ici, nous avons rassemblé toutes les informations nécessaires sur The Alienist Season 2.

L’aliéniste

La première saison était basée sur un roman du même nom écrit par Caleb Carr. L’histoire se déroulant au milieu des années 1890 tourne autour d’une équipe ad hoc qui est en mission à New York pour enquêter sur le meurtrier d’enfants des rues. La série est un excellent mélange de faits et de fiction. Donc, l’histoire semble crédible et relatable avec l’ajout de personnalités historiques comme Théodore Roosevelt. Roosevelt était commissaire de police dans les années 1890.

La date de sortie et la bande-annonce de The Alienist Season 2

La première saison composée de 10 épisodes a été présentée officiellement le 22 janvier 2018, le TNT. Le dernier épisode a été diffusé le 26 mars 2018.

Plus tard, le 16e d’août 2018, la série a été renouvelée pour une deuxième saison par TNT. La deuxième saison devrait sortir le 26 juillet 2020. Cependant, il a été dit qu’il pouvait y avoir un risque de retard dû à la pandémie de coronavirus. Mais, aucune information sur le retard de sa libération n’a été officiellement annoncée. De plus, la bande-annonce officielle sur YouTube mentionne également que la saison 2 sera diffusée le 26 juillet.

le bande annonce officielle de The Alienist Season 2 a été publié par TNT le 22 mai 2020. Jetez-y un œil ci-dessous.

L’intrigue de la saison 2

The Alienist Season 2 va être basé sur le roman L’ange des ténèbres. Il s’agit d’un roman de suivi du premier roman, The Alienist. Ainsi, en regardant le cadre du roman, l’histoire devrait se dérouler à la fin des années 1890.

Jusqu’à présent, les créateurs n’ont donné aucun indice sur le scénario. Mais, nous pouvons nous attendre à une poursuite des efforts de l’équipe pour sauver et protéger les enfants des rues. De plus, tout comme la première saison, nous pouvons nous attendre à beaucoup de surprises et de mystères avec de nouvelles expériences. Le titre officiel de la saison 2 est L’aliéniste: ange des ténèbres.

The Alienist Saison 2 distribution

Le casting de base de la première saison devrait également revenir pour la deuxième saison. Voici une liste des principaux acteurs de la série: