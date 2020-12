Glenn Maxwell a frappé six points, Australie vs Inde troisième ODI

Shane Warne a fait écho aux sentiments d’Ian Chappell sur l’interrupteur, alors que Glenn Maxwell a livré l’un des clichés les plus étonnants imaginables.

Maxwell a lancé un énorme six spinner indien Kuldeep Yadav dans le troisième ODI à Canberra mercredi. Le coup de 100 m était un véritable coup sec dans lequel Maxwell a inversé à la fois sa prise et sa position de chauve-souris; après avoir joué des variations de coups de commutateur et de coups de balayage inversé à d’autres moments de la série.

Chappell a dit Grand monde du sport que même si le changement de frappe était incroyablement habile, il était également intrinsèquement injuste pour le quilleur et le côté des joueurs et devrait être interdit.

Sans aller aussi loin, Warne a suggéré que les règles entourant la tactique devaient être revues.

Glenn Maxwell lance son switch-hit six dans le troisième ODI, avec ses deux mains et sa position inversées. (AP)

«En tant que quilleurs, nous devons désigner la main avec laquelle nous jouons et le côté du guichet avec lequel nous jouons», a déclaré Warne sur Fox Cricket.

«Je mets un champ à un batteur de droite, alors maintenant, quand ils changent de frappe, je joue en fait à un batteur de gauche.

« Je ne suis pas sûr que j’aime ça. Cela vaut la peine d’une discussion, vaut un débat pour déterminer quelle est la bonne chose.

« Peut-être que le quilleur peut courir derrière l’arbitre et jouer au-dessus ou autour. »

Kerry O’Keeffe, ancien lanceur de tests, a déclaré qu’il était en faveur du changement de frappe, une compétence extraordinaire que peu de joueurs de cricket dans le monde maîtrisent.

« Cela ne me dérangerait pas que les gens essaient de me frapper, parce que je pense que c’est un tir plus risqué », a déclaré O’Keeffe.

« Ce n’est pas contre les lois [of cricket]. Courir droitier sur le guichet et jouer au bowling autour du guichet est illégal. C’est en dehors des lois.

« Changer de frappe est dans les lois et c’est divertissant. J’aime ça. »

Glenn Maxwell joue un autre type de switch-hit dans le troisième ODI, les mains inchangées mais la position inversée. (Getty)

Warne a commenté quand Maxwell a lancé ses six superbes contre l’Inde. Il a noté que Maxwell était devenu si efficace pour changer de position que le quilleur n’avait même pas la chance de s’adapter.

« Il ne part pas tôt, il ne regarde pas le quilleur », a déclaré Warne.

« En tant que quilleur, généralement le batteur vous donne un signal. Décidément, c’est un grand succès. »

Maxwell a fait 59 de 38 balles alors que l’Australie est tombée pour vaincre dans le match en caoutchouc mort à Manuka Oval.

Mercredi, le grand australien Ian Healy a déclaré que le changement de frappe était bien et que les quilleurs devaient améliorer leurs réactions à la tactique. Il a dit que les quilleurs pourraient peut-être avoir plus de marge de manœuvre avec des jambes larges, étant donné que la position du batteur était en train de changer.