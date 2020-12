L’effondrement de Bonmarché met plus de 1500 emplois en péril et ajoute à une semaine difficile pour les grandes rues du Royaume-Uni

L’effondrement de Bonmarché dans l’administration a couronné les 36 heures dévastatrices pour la grande rue britannique, les experts du commerce de détail étant convaincus qu’il y aura de nombreuses autres fermetures de grande envergure à venir. , mettant en péril plus de 1 500 emplois. L’effondrement survient quelques heures après la liquidation de la société de vêtements Debenhams et quelques jours après que l’empire Topshop de Sir Philip Green ait été contraint à l’administration. Les dernières nouvelles et analyses de la i newsletter pour la grande rue, vraiment dévastatrice. Mais la réalité est que plus d’entreprises de vente au détail échoueront et plus de magasins fermeront. Cela ne fera que s’accélérer, laissant la rue principale avec moins de magasins et des taux de vacance plus élevés. »Dan Whytock, directeur général de Down Your High Street, une place de marché en ligne pour les détaillants indépendants, a ajouté:« Une chose est sûre, cela va empirer , bien pire. Les problèmes que nous avons vus cette semaine ne sont que la pointe de l’iceberg. Il pourrait y avoir beaucoup plus de fermetures à venir. »Effondrement de la rue principale La chaîne de vêtements de valeur pour femmes est tombée sous administration pour la deuxième fois en un peu plus d’un an (Photo: Adam Davy / PA Wire) RSM Restructuring Advisory, qui a été nommé pour gérer l’administration de Bonmarché, a déclaré que les 225 magasins resteraient ouverts et qu’il n’y avait pas encore de licenciements, car il semble conclure un accord de sauvetage. Bonmarché était auparavant tombé sous l’administration en octobre 2019, avant que les administrateurs ne concluent un accord de sauvetage avec le détaillant Peacock. Parlant spécifiquement d’Arcadia, il a déclaré: «Si plus de 400 magasins fermaient à travers le Royaume-Uni, cela réduirait les visiteurs et donc la fréquentation. Les magasins d’Arcadia sont ceux qui attirent les gens dans la rue principale et permettent aux magasins plus petits et moins connus d’attirer l’attention des clients. Leur disparition est très inquiétante. »Les magasins d’Arcadia continueront à se négocier et aucun licenciement n’a été annoncé, ont déclaré les administrateurs. Toutes les options sont envisagées, y compris la vente de marques.