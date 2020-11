Gigi Hadid appelle à l’unité américaine

2020-11-07 23:00:05

Gigi Hadid a appelé l’Amérique à s’unir après l’élection présidentielle.

La mannequin de 25 ans a salué la nouvelle que Joe Biden est sur le point de remplacer Donald Trump à la Maison Blanche, et elle a également exprimé sa fierté de voir Kamala Harris devenir vice-présidente élue.

Gigi a écrit sur Twitter: « JOY. RELIEF. PRIDE!

« UN NOUVEAU JOUR. UN NOUVEAU CHAPITRE! Plus de voix ont été entendues que jamais auparavant [ballot box emojis] Un président qui oeuvrera au service de tous les Américains, que vous ayez voté pour lui ou non, vers une Amérique UNIE !! & PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE FÉMININE DE CE PAYS (sic) »

Mandy Moore a également salué la nouvelle de la victoire électorale de Biden.

L’actrice de 36 ans a publié une vieille photo d’elle-même et du reste du casting de « This Is Us » aux côtés du politicien sur Instagram.

Elle a sous-titré le cliché: « Nos acteurs ont eu l’honneur d’assister au SuperBowl en 2018 et je me souviens lui avoir demandé s’il allait courir et sauver le pays. Il n’a pas donné de réponse en soi mais a fait une remarque avec un sourire caractéristique. Merci. bonté ce jour est venu et nous pouvons expirer et commencer à guérir en tant que nation. Cette élection nous a montré qu’il y a BEAUCOUP de travail à faire, mais aujourd’hui nous célébrons. Demain nous creusons ….. # bidenharris2020 (sic) »

Pendant ce temps, Reese Witherspoon a salué le résultat des élections comme étant une « journée monumentale ».

L’actrice oscarisée espère que Kamala Harris servira d’inspiration aux femmes de tout le pays.

Elle a déclaré sur Instagram: « Aujourd’hui est une journée monumentale. Peu importe de quel côté vous êtes, prenons un moment pour reconnaître le chemin parcouru par les femmes dans ce pays. Pensons à tous ceux qui ont brisé des plafonds de verre et ouvert la voie à une femme. être * enfin * vice-présidente des États-Unis me rend si émouvante. Sojourner Truth. Harriet Tubman. Shirley Chisholm. Ruth Bader Ginsburg. Kamala Harris. Je les salue toutes. Et aux jeunes filles de notre nation … DREAM BIG . Tout est possible. (Sic) «

