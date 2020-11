Michael Owen réagit au drame tardif dans West Ham v Fulham – .

in

Photo par Robin Jones – AFC Bournemouth / AFC Bournemouth via Getty Images

Michael Owen s’est rendu sur Twitter pour donner sa réaction au drame tardif du match de Premier League de West Ham United contre Fulham ce soir.

West Ham a eu raison de Fulham 1-0 au London Stadium en Premier League.

Tomas Soucek a marqué pour les Hammers dans la première minute du temps additionnel grâce à une brillante passe de Said Benrahma.

Les Hammers ont dû penser qu’ils en avaient fait assez pour ramasser les trois points du derby de Londres, mais il y avait plus de drame à venir.

À la quatrième minute du temps additionnel, Fulham a reçu une pénalité lorsque Benhrama a été jugé pour avoir fait tomber Tom Cairney dans la surface.

Ademola Lookman a intensifié pour prendre le coup de pied de tache, et il a essayé un Panenka. L’exécution a été médiocre et le gardien de but de West Ham Lukasz Fabianski n’a eu aucun mal à l’attraper.

L’ancien attaquant de Liverpool, Owen, suivait le match, et il a donné son avis sur le penalty sauvé de Lookman.

Le résultat signifie que West Ham est désormais 11e du tableau de la Premier League avec 11 points en huit matches, tandis que Fulham se retrouve 17e avec quatre points en huit matchs.

Stupéfiant, absolument stupéfiant. C’est facile avec le recul, mais vous ne pouvez tout simplement pas faire cela à la 98e minute avec 1-0. #WHUFUL – michael owen (@themichaelowen) 7 novembre 2020

