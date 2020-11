REGARDER: PlayStation State Of Play révèle 12 minutes de gameplay de Demon’s Souls

S[aè]ve Perfect Pisum Masque Peeling Eclat Minute 75ml

S[aè]ve Perfect Pisum Masque Peeling Eclat Minute 75ml grâce à son action peeling doux, transforme la texture et l'apparence de la peau en lissant et affinant son grain. Comme neuve, la peau est nette, douce et lisse. Le teint est instantanément lumineux et unifié. Notes fraîches et végétales délicatement