GI Joe Spinoff Snake Eyes est le dernier film à être retardé

Après une paire de GI Joe des films qui, il faut le dire, n’ont pas vraiment tenu leur promesse, le prochain Œil de vipère le film avait beaucoup de gens très excités. Le film se concentrerait sur le personnage qui est probablement le plus populaire et le plus unique de la franchise, et il devait incarner le grand Henry Golding dans le rôle titre. Tout ressemblait à Œil de vipère: Origines de GI Joe, allait peut-être être ce que les cinéphiles attendaient. C’est peut-être toujours le cas, mais nous devrons attendre plus longtemps pour le savoir, car le film a maintenant été repoussé en 2021.