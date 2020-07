Intel lance le Core i9 10850K – essentiellement un 10900K moins cher

Les processeurs de bureau Intel Comet Lake, basés sur le processus 14 nm de la société et l’architecture itérative Skylake, sont désormais disponibles et la gamme offre d’excellentes options pour les jeux. Nous pensons toujours que le meilleur processeur de jeu réside dans le camp AMD lorsque vous considérez les performances de jeu, les performances de productivité et le prix, mais si vous recherchez des performances de jeu brutes, la 10e génération d’Intel est là où elle en est. Et la société a maintenant ajouté le processeur Intel Core i9 10850K dans cette gamme.

Le Core i9 10850K est cependant étrange, ne serait-ce que pour le fait qu’il se trouve incroyablement près du Core i9 10900K, le processeur de jeu le plus rapide du marché. Jetez un œil à sa fiche technique et vous remarquerez qu’il a les mêmes dix cœurs, 20 threads, 125W TDP et n’est que 100MHz plus bas que le 10900K sur la base et les horloges boostées.

Selon VideoCardz, qui fait référence à une diapositive de présentation officielle d’Intel, ces spécifications légèrement abaissées seront également assorties d’un prix réduit de 453 $ (environ 352 £) par rapport au prix de 488 $ (environ 379 £) du 10900K. Ainsi, avec le Core i9 10850K, vous devriez obtenir un processeur légèrement plus lent que le processeur de jeu le plus rapide du marché, pour un coût légèrement inférieur.

Il est difficile de voir quel pourrait être le marché cible de ce processeur. Si quelqu’un opte pour un processeur vraiment haut de gamme comme le 10900K ou l’AMD Ryzen 9 3900X, un supplément de 30 $ ne fera probablement pas toute la différence dans le « Dois-je acheter ceci? » équation. Ainsi, quelqu’un à la recherche d’un processeur haut de gamme dépensera probablement 30 $ supplémentaires pour un 10900K au-dessus du 10850K, même si cela ne signifie que 100 MHz supplémentaires de performances.

Coeurs / threads Horloge de base / boost Prix TDP Core i9 10900K 10/20 3,7 / 5,3 GHz 125 488 $ Core i9 10850K 10/20 3,6 / 5,2 GHz 125 453 $

Il semble probable que ces puces soient de 10900K qui ne peuvent pas atteindre les vitesses d’horloge complètes de 3,7 / 5,3 GHz, ce qui signifie qu’elles sont tirées des mêmes lots de silicium et que les puces de 10900K sont simplement des processeurs mieux regroupés. Compte tenu de la difficulté de trouver un 10900K pour la vente au détail en ligne, il est possible que le haut de gamme de la dernière génération de 14 nm ait des rendements qui n’atteignent pas tout à fait les vitesses d’horloge nominales du 10900K, et le 10850K a été ajouté au marché pour effacer ce stock «presque là».

Une chose que le 10850K pourrait apporter, cependant, est un processeur Intel haut de gamme plus immédiatement disponible qui ne souffre pas des problèmes de stockage apparents du 10900K. Pour ceux qui cherchent à construire une plate-forme de jeu spectaculaire, le 10850K pourrait être la meilleure option s’il est encore difficile de mettre la main sur un 10900K. Et le 10850K devrait toujours être l’un des processeurs les plus rapides du marché en matière de performances de jeu brutes à un seul thread. Et même s’il n’est peut-être pas trop différent du 10900K, plus d’options sont presque toujours meilleures pour le consommateur.

