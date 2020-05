Ghostbusters se réunissent à nouveau avec le coffret Eaglemoss

Un nouveau coffret d’Eaglemoss est arrivé en précommande avec votre équipe préférée de chasseurs de fantômes. C’est vrai, l’équipe originale de Ghostbusters est de retour pour un coffret spécial statue Eaglemoss. Peter Venkman, Ray Stantz, Winston Zeddemore et Egon Spengler sont ici avec leur look de 1984. Chacun est assez simpliste et chacun a sa propre sensation Ghostbusters unique. Ray et Winston se montrent tous deux prêts à utiliser leurs packs de protons. Quant à Egon, il est montré en utilisant l’emblématique PKE Meter pour vérifier toute activité fantôme persistante. Le dernier Ghostbuster, Ray, est montré tenant le piège fantôme et porte même des lunettes fantômes. Les couleurs de ces statues sont bien faites et l’ombrage ajoute un effet plus réaliste à leurs costumes.

Ghostbusters est l’un de ces films qui ont vraiment brillé dans les années 80. Les années 80 ont montré à la culture pop qu’il existait une mine d’or intacte pour la science-fiction. Nous avons vu le développement de l’industrie du divertissement avec des films comme Alien, Predator, RoboCop, Terminator, Retour vers le futur, et bien sûr chasseurs de fantômes. Cette statue d’Eaglemoss est un bel ensemble à collectionner pour réunir votre enfance une fois de plus, car les quatre personnages sont emballés et prêts pour une action dans cet ensemble. Améliorez votre bureau, votre grotte de collection ou votre centre de divertissement avec ce coffret spécial. Le coffret de 4 statues Ghostbusters de Eaglemoss est au prix de 70 $. Ils devraient être livrés en juin 2020 et les précommandes sont en direct et peuvent être trouvées ici.









« Sideshow et Eaglemoss présentent le coffret de figurines Ghostbuster! Ce coffret épique de figurines Ghostbusters comprend tous vos personnages préférés du film original de 1984. Revivez les aventures avec Peter, Raymond, Egon et Winston. Ces figurines sont moulées dans leurs poses emblématiques, transportant Ces modèles représentent chaque personnage détenant une invention célèbre de la franchise, qui comprend un piège fantôme, un compteur PKE, une baguette Neutrona et un pistolet à protons. «

