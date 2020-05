Le gameplay Bright Memory Infinite continue d’impressionner dans la nouvelle bande-annonce

Le développeur chinois FYQD-Studio a publié un autre teaser de gameplay pour son jeu de tir à la première personne, Mémoire vive: infinie. Le nouveau look a été présenté lors du récent flux Inside Xbox de Microsoft, offrant la première confirmation que le jeu est effectivement lancé sur la prochaine génération. Cependant, pour l’instant, le titre n’est prévu que pour la Xbox Series X en ce qui concerne le nouveau matériel. Les itérations PlayStation 4, PC et Xbox One restent probablement sur les cartes, ainsi qu’une version PS5 attendue mais non confirmée.

Jetez un nouveau regard sur Bright Memory: Infinite’s gameplay intense dans la bande-annonce ci-dessous:

Ce tireur particulier a une histoire assez intrigante. Il est d’abord sorti via Steam Early Access en tant que Bright Memory: Épisode 1 en janvier 2019. Par opposition au développement d’un véritable épisode 2, FYQD a choisi de produire un redémarrage sous la forme de Mémoire vive: infinie. Le développeur a annoncé l’évolution intéressante du projet en mars dernier, notant qu’il en était à ses débuts à l’époque. Il a refait surface une fois de plus cette année, grâce à une sacrée bande-annonce de gameplay pleine d’action. Plus intéressant encore est le fait qu’il était à l’origine fabriqué par une seule personne. Il a depuis sous-traité une partie du travail en raison d’une controverse entourant les modèles ennemis réutilisés / retravaillés d’autres jeux, mais cela reste néanmoins une réussite impressionnante pour un seul individu.

Bright Memory: Infinite’s une aventure tentaculaire se déroule dans une ville futuriste au cours de l’année 2036. Les joueurs joueront le rôle de Sheila, membre de l’Organisation pour la recherche en sciences surnaturelles (SRO). Comme en témoigne la bande-annonce ci-dessus, la relation de Sheila avec SRO lui donne accès à un large éventail d’armes et de technologies avancées.

Ceux qui décident de se joindre à l’aventure pourront profiter de cette technologie tout en naviguant à travers une série de circonstances inattendues. Dans un cas, par exemple, les joueurs se retrouveront à explorer un vaisseau spatial qui voyage dans le temps. Un autre impliquera une bataille avec un ancien guerrier samouraï. Apparemment, plonger dans un trou noir qui apparaît mystérieusement sur Terre joue également un rôle dans l’expérience.

[Source: FYQD-Studio, Xbox Wire]