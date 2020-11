Gerard Butler est de retour pour une autre suite – / Film

Mike Banning est sur le point d’être appelé à sauver le monde… à nouveau.

Gerard Butler a signé pour reprendre son rôle dans La nuit est tombée, la quatrième entrée à venir dans le succès Est tombé franchise de films d’action. Ric Roman Waugh, qui a dirigé l’année dernière L’ange est tombé, sera de retour dans le fauteuil du réalisateur pour cette suite.



Le Hollywood Reporter dit que Butler est de retour pour jouer dans La nuit est tombée, qui, malheureusement, n’a pas encore de détails sur l’intrigue. Mais nous savons qu’il mettra en vedette Mike Banning de Butler, l’ancien Ranger de l’armée devenu agent des services secrets qui a protégé plusieurs présidents fictifs et empêché des guerres à grande échelle. L’ange est tombé s’est terminé avec Banning devenant le directeur des services secrets et se réconciliant avec son père, joué par Nick Nolte, alors attendez-vous à ce que Nolte apparaisse dans celui-ci. Et n’oubliez pas le pilier de la franchise Morgan FREEMAN – il reviendra probablement aussi.

Millennium Media présente le film au Virtual American Film Market de cette année dans le but de trouver un distributeur. FilmDistrict a distribué le premier film, Focus Features a géré le deuxième et Lionsgate a pris le troisième.

Personnellement, en ce qui concerne l’inexplicable duel de deux en 2013 »Mourir dur à la Maison Blanche », j’ai préféré L’Olympe est tombé à Maison blanche vers le bas. J’ai été en quelque sorte bouleversé par le niveau de violence presque joyeux affiché – Butler poignardant un homme à la tête avec un couteau géant était un moment particulièrement mémorable qui est resté avec moi et me fait en quelque sorte rire d’incrédulité quand j’y pense . Depuis lors, cette franchise s’est encore penchée davantage sur des représentations exagérées de la géopolitique et des actes de terreur, augmentant le ridicule et ébouriffant quelques plumes dans le processus.

Waugh, un ancien cascadeur sur des films comme Relais, Rappel total, soldat universel, J’y vais dans 60 secondes, et plus encore, ont fait la transition appropriée vers la réalisation avec les années 2001 Dans l’ombre. Depuis, il a réalisé des films comme Criminel, Mouchard, Appelant de tir, et le film catastrophe de Gerard Butler Groenland, qui a sauté les salles et a atterri en VOD le mois dernier. Il dirigea L’ange est tombé, qui était mieux aimé que Londres est tombée mais toujours pas aussi apprécié que L’Olympe est tombé. Peut-être La nuit est tombée redonnera à la franchise son ancienne gloire, voire la dépassera.

Scénariste Robert Mark Kamen, qui a travaillé sur L’ange est tombé et a déjà écrit des films comme Le Karaté Kid, Le cinquième élément, Le transporteur, et Pris, est de retour pour écrire le scénario de cette suite. Et ce ne sera probablement pas le dernier que nous verrons de Mike Banning de Butler: il y a deux autres films envisagés dans le grand plan, ainsi que des retombées potentielles et des émissions de télévision pour démarrer.

