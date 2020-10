Genshin Impact – Annonce de la mise à jour 1.1, optimisée pour PS5

miHoYo représente le 1.1 pour aujourd’hui Impact Genshin avant, ce qui apporte non seulement de nombreuses améliorations en termes de contenu, mais implémente également l’optimisation de la compatibilité descendante PS5.

La nouvelle version à venir du jeu sera le scénario principal de Impact Genshin continuez, où les joueurs apprendront la terrifiante vérité derrière ce qui s’est passé à Liyue et plus sur le passé secret des adeptes. Au total, quatre nouveaux personnages jouables apparaissent.

Avec «The Count», une nouvelle figurine 5 étoiles avec des pouvoirs hydro a été ajoutée. Avec lui, vous pouvez facilement basculer entre le combat rapproché et le combat à longue portée. Zhongli est un nouveau personnage 5 étoiles doté de pouvoirs géographiques. Il est un

Utilisateur d’arme à feu et excellent en défense. En même temps, cela peut causer des dommages à la zone géographique et même pétrifier les adversaires.

Les deux autres nouveaux venus sont les personnages 4 étoiles Xinyan et Diona, qui peuvent être ajoutés à votre propre équipe en tant que joueur. Avec cela, vous pourrez mieux combiner les différents éléments et

être en mesure de mettre en place une stratégie plus diversifiée.

Événement étoile lointaine

De plus, la version 1.1 sera le premier événement saisonnier de Impact Genshin Donnez des « étoiles lointaines ». Dans cet événement, les joueurs doivent s’unir pour faire face à une catastrophe majeure qui se propage sur Teyvat. Dans cet événement de deux semaines, les joueurs doivent accomplir une série de tâches spéciales en mode multijoueur afin de recevoir de superbes récompenses et la figurine 4 étoiles gratuite Fischl.

À Impact Genshin le nouveau système de paysage urbain sera également introduit. Les voyageurs peuvent gagner de la réputation à mesure qu’ils avancent dans différentes zones pour débloquer de superbes récompenses, des objets spéciaux de la nouvelle région et des objets personnalisés. Il donne également aux voyageurs la possibilité d’obtenir une gamme d’outils complètement nouveaux, y compris des points de téléportation portables, des cuisinières portables, des pierres de résonance anémoculus et géoculus, des pierres de résonance anémoculus et géoculus, des boussoles à trésors anémoculus, des boussoles à trésors géologiques, etc. Ces outils sont extrêmement pratiques pour exploration, survie et vie Combats à Teyvat.

La mise à jour sera disponible le 11 novembre.