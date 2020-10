Peacemaker Cast ajoute le vétérinaire de la Suicide Squad Steve Agee – / Film

HBO Max’s La brigade suicide retombées, Pacificateur, ajoute quelques visages familiers à sa gamme. La série dérivée dirigée par John Cena a ajouté Steve Agee à la Pacificateur casting, avec l’acteur reprenant son Suicide Squad rôle de John Economos, directeur du pénitencier fédéral de Belle Reve.

La date limite a annoncé que La brigade suicide vétérinaire Agee rejoint le Pacificateur casting, reprenant l’un de ses deux rôles du prochain film de bande dessinée de James Gunn, John Economos (le collaborateur de longue date avec Gunn joue également dans le rôle moins reconnaissable de King Shark). Il n’est pas surprenant que Gunn fasse venir l’un de ses collaborateurs les plus fréquents – avec Agee ayant joué dans Super, gardiens de la galaxie Vol. 2, et Brightburn – même si c’est dans un rôle relativement mineur. John Economis est vraiment un personnage secondaire, même dans les bandes dessinées. Mais peut-être que le rôle deviendra plus important Pacificateur, comme John Economos est présenté comme un assistant d’Amanda Waller de Viola Davis, et pourrait jouer le rôle plus important de liaison gouvernementale de Peacemaker.

Gunn a commenté le casting d’Agee sur Twitter, écrivant: «Et nous avons hâte de mettre John Economos sur le petit écran. Bien d’autres nouvelles de casting à venir! »

Et nous avons hâte de mettre John Economos sur le petit écran. Beaucoup plus de nouvelles de casting à venir! #Pacificateur https://t.co/xbmqlFUAzw – James Gunn (@JamesGunn) 30 octobre 2020

Une série de huit épisodes écrite par Gunn, qui devrait réaliser plusieurs épisodes, Pacificateur « explorera les origines du personnage Peacemaker, le maître des armes du très attendu prochain La brigade suicide film. » Quelques autres personnages de Gunn’s La brigade suicide montrera probablement également leurs visages dans la série, comme le cinéaste l’a taquiné.

La série est décrite comme une comédie d’action-aventure et John Cena, qui joue Peacemaker dans le film, reprendra son rôle de La brigade suicide (bien qu’en tant qu’histoire d’origine, ne pensez pas que cela garantisse sa survie dans le prochain film). La série de Gunn montrera comment Peacemaker est devenu «un homme qui croit en la paix à tout prix – quel que soit le nombre de personnes qu’il doit tuer pour l’obtenir.»

Gunn et La brigade suicide producteur Peter Safran servira de producteur exécutif de la série, avec Cena comme co-producteur exécutif. L’émission sera produite par Gunn’s Troll Court Entertainment et The Safran Company en association avec Warner Bros. Television, et devrait commencer la production début 2021, avant que Gunn ne commence à travailler sur le prochain gardiens de la Galaxie film. Pacificateur est le dernier spin-off de HBO Max des prochains films DC, avec une série Gotham PD sans titre qui est un spin-off du prochain Le Batman. La brigade suicide est actuellement programmé pour ouvrir dans les cinémas 6 août 2021.

