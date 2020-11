Gary Oldman en a tourné 100 pour une scène – / Film

Vous connaissez l’exercice: à chaque fois qu’il y a un nouveau David Fincher film nous sommes tous tenus par la loi de parler du nombre de prises qu’il a tournées. Les membres de la distribution du film en question s’avancent et disent: «J’ai tourné beaucoup de prises!» Nous le signalons. Fincher roule des yeux. Ensuite, nous passons à autre chose, pour revisiter l’histoire à nouveau chaque fois que Fincher se met à faire un autre film. Après avoir pris une pause dans les longs métrages, Fincher est de retour cette année avec Mank, et bien sûr, des histoires commencent à se répandre sur Fincher et toutes ses fichues scènes.

Nous sommes déjà venus ici. Au cours de l’été, j’ai écrit une histoire sur Mank membre de la distribution Amanda Seyfried affirmant que l’une de ses scènes nécessitait quelque chose comme 200 prises et environ une semaine entière à filmer. «Je faisais partie de scènes avec des tonnes de personnes et nous le ferions pendant une semaine entière», a déclaré Seyfried. «Je ne peux pas vous dire combien de prises nous avons fait, mais je suppose que 200, peut-être que je pourrais me tromper et que je pourrais être loin. Euh, je pourrais sous-estimer cinq jours d’une scène alors que je n’avais pas une réplique… «Tu penses que je peux juste me détendre? Non, car il y a probablement neuf ou 10 angles de caméra différents qui m’avaient été à un moment donné.

Pour être clair: il y a de fortes chances que Seyfried exagère un peu. Mais plusieurs prises Fincher sont devenues un étalon-or à ce stade. Et un nouveau numéro du magazine Total Film a plus de personnes impliquées dans Mank parler de Fincher et de ses nombreuses, très nombreuses prises. «Nous avons pris après prise après prise après prise», a déclaré Charles Dance, qui joue William Randolph Hearst dans le film. « Et [Mank star Gary Oldman] dit à David à un moment donné: «David, j’ai fait cette scène une centaine de putains de fois. Et Fincher a dit: «Ouais, je sais, mais c’est 101. Réinitialisez!» »

Dans le même numéro, Fincher ne le nie pas. «Je suis assez didactique sur: ‘Ce sont les choses que la scène doit accomplir pour moi, et nous continuerons à jouer, à chercher des moyens de souligner ces idées qui sont aussi subtiles que nous pouvons les faire’ ‘ directeur a déclaré, ajoutant:

«C’est une chose difficile à dire aux acteurs: ‘Je veux une excellente performance cohérente dans le maître [shot]». Et puis, «Je veux une excellente performance cohérente dans le maître alternatif. Et puis, «Je veux une excellente performance cohésive en over-the-épaule. Et je veux une excellente performance cohésive dans son par-dessus l’épaule. Et je veux les célibataires. Parce que je ne veux pas couper une scène en fonction de l’endroit où vous en êtes personnellement mardi. Je ne pense pas que je pourrais entrer dans la salle de montage en sachant que j’allais devoir contourner quelqu’un qui n’a pas livré. Cela tient en partie à ce que vous lancez des gens vraiment formidables et que vous vous en débarrassez.

Fincher a déjà abordé ce genre de choses. «J’aime l’idée que les trois premières prennent, vous ne faites que répéter», a-t-il déclaré dans une interview en 2009, et lorsque l’intervieweur a souligné que Fincher était connu pour ses nombreuses prises, le cinéaste a répliqué: «Ce sont des conneries . Écoutez, vous dépensez 150 millions de dollars, des sommes incroyables pour expédier des véhicules d’époque de l’Illinois à la Louisiane et les faire fonctionner. Il y a des équipes de personnes qui font fonctionner ces voitures, tout ça. Alors vous y arrivez et vous allez tirer trois prises et ensuite rentrer chez vous?

Il a également ajouté: «Certains [actors] le ressentiment et je dis: « Mon meilleur truc, c’était quand j’avais beaucoup d’énergie après mon mochaccino et maintenant mon énergie est partie », mais beaucoup d’acteurs travaillent dans leur tête, ils le comprennent et ont une idée de ce qu’ils va faire. Je peux voir cela et j’aime aller au-delà de cela, là où ils ont oublié pourquoi ils sont venus, ou qui ils sont. Et il s’agit de la chorégraphie, où l’œil du public trouve cette personne et cette personne est révélée et ils s’avancent et disent leur ligne. Toutes ces choses en concert. Donc, vous dépensez tout cet argent pour y arriver, alors autant vous assurer de l’avoir.

En d’autres termes: Fincher va tirer autant de prises qu’il le souhaite jusqu’à ce qu’il obtienne exactement ce qu’il veut, et dans son esprit, faire autrement serait un gaspillage. Alors ça va. En tous cas, Mank – ce qui est très bien – arrivera sur Netflix 4 décembre suite à une sortie en salles limitée 13 novembre, si bientôt vous serez en mesure de voir comment toutes ces nombreuses prises Fincher ont fonctionné.

