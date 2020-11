CMA Awards 2020: la liste complète des gagnants

Malgré une liste d’interprètes mélangée grâce à de multiples tests positifs pour COVID-19, les Country Music Association Awards ont eu lieu mercredi lors d’une cérémonie en personne au Music City Center de Nashville.

Dans les jours qui ont précédé la cérémonie, quatre actes – Rascal Flatts, la chanteuse Lee Brice, récemment renommée Lady A, Florida Georgia Line et «I Hope You’re Happy Now», a été forcée de se retirer de l’émission après avoir été exposée ou testée positive pour le coronavirus.

Mais comme on dit, le spectacle doit continuer et la cérémonie organisée par Reba McEntire et Darius Rucker s’est déroulée comme prévu, honorant certains des plus grands noms de la musique country.

Eric Church a remporté le premier prix de la soirée pour l’artiste de l’année, qui a été remporté cette année après que le septuple vainqueur Garth Brooks se soit retiré de la course. «Il est temps que quelqu’un d’autre détienne ce prix», avait-il déclaré à l’époque, laissant la porte ouverte aux candidats éventuels Luke Combs, Miranda Lambert, Carrie Underwood, Keith Urban et Church.

Deux autres gagnants ont été annoncés plus tôt dans la journée sur «Good Morning America». Carly Pearce et Lee Brice ont reçu le trophée de l’événement musical de l’année pour leur duo «J’espère que vous êtes heureux maintenant», tandis que Miranda Lambert a reçu le vidéoclip de l’année pour son single «Bluebird».

Consultez la liste complète des gagnants ci-dessous.

ANIMATEUR DE L’ANNÉE

Eric Church – GAGNANT

Luke Combs

Miranda Lambert

Carrie Underwood

Keith Urban

UNIQUE DE L’ANNÉE

Le prix est décerné à l’artiste (s), producteur (s) et ingénieur mix

«10 000 heures» – Dan + Shay (avec Justin Bieber)

Producteur: Dan Smyers

Ingénieur mix: Jeff Juliano

«La bière ne m’a jamais brisé le cœur» – Luke Combs

Producteur: Scott Moffatt

Ingénieur mix: Jim Cooley

«Bluebird» – Miranda Lambert

Producteur: Jay Joyce

Ingénieurs de mixage: Jason Hall, Jay Joyce

«The Bones» – Maren Morris – GAGNANTE

Producteur: Greg Kurstin

Ingénieur mix: Greg Kurstin

«J’espère» – Gabby Barrett

Producteurs: Ross Copperman, Zach Kale

Ingénieur mix: Buckley Miller

ALBUM DE L’ANNÉE

Médicament pour le chagrin d’amour – Jon Pardi

Producteurs: Bart Butler, Ryan Gore, Jon Pardi

Jamais – Ashley McBryde

Producteurs: Jay Joyce, John Peets

Old Dominion – Ancien Dominion

Producteurs: Shane McAnally, Old Dominion

Ce que vous voyez est ce que vous obtenez – Luke Combs – GAGNANT

Producteur: Scott Moffatt

Joker – Miranda Lambert

Producteur: Jay Joyce

CHANSON DE L’ANNÉE

« Oiseau bleu »

Auteurs-compositeurs: Luke Dick, Natalie Hemby, Miranda Lambert

«The Bones» – GAGNANT

Auteurs-compositeurs: Maren Morris, Jimmy Robbins, Laura Veltz

«Même si je pars»

Auteurs-compositeurs: Luke Combs, Wyatt B.Durrette III, Ray Fulcher

«J’espère que vous êtes heureux maintenant»

Auteurs-compositeurs: Luke Combs, Randy Montana, Carly Pearce, Jonathan Singleton

« Plus de cœurs que les miens »

Auteurs-compositeurs: Ingrid Andress, Sam Ellis, Derrick Southerland

VOCALISTE FÉMININE DE L’ANNÉE

Miranda Lambert

Ashley McBryde

Maren Morris – GAGNANTE

Kacey Musgraves

Carrie Underwood

VOCALISTE HOMME DE L’ANNÉE

Eric Church

Luke Combs – GAGNANT

Thomas Rhett

Chris Stapleton

Keith Urban

GROUPE VOCAL DE L’ANNÉE

Dame A

Petite grande ville

Midland

Old Dominion – GAGNANT

Rascal Flatts

DUO VOCAL DE L’ANNÉE

Brooks et Dunn

Frères Osborne

Dan + Shay – GAGNANT

Florida Georgia Line

Maddie et Tae

ÉVÉNEMENT MUSICAL DE L’ANNÉE

«10 000 heures» – Dan + Shay (avec Justin Bieber)

Producteur: Dan Smyers

«Be A Light» – Thomas Rhett avec Reba McEntire, Hillary Scott, Chris Tomlin, Keith Urban

Producteur: Dann Huff

«The Bones» – Maren Morris avec Hozier

Producteur: Greg Kurstin

«Fooled Around And Fell In Love» – Miranda Lambert (avec Maren Morris, Elle King, Ashley McBryde, Tenille Townes et Caylee Hammack)

Producteur: Jay Joyce

«J’espère que vous êtes heureux maintenant» – Carly Pearce et Lee Brice – GAGNANT

Producteur: busbee

MUSICIEN DE L’ANNÉE

Jenee Fleenor, Fiddle – GAGNANT

Paul Franklin, guitare en acier

Rob McNelley, guitare

Ilya Toshinskiy, guitare

Derek Wells, guitare

VIDÉO MUSIQUE DE L’ANNÉE

«10 000 heures» – Dan + Shay (avec Justin Bieber)

Directeur: Patrick Tracy

«Bluebird» – Miranda Lambert – GAGNANTE

Réalisateur: Trey Fanjoy

«Fait maison» – Jake Owen

Réalisateur: Justin Clough

«J’espère que vous êtes heureux maintenant» – Carly Pearce et Lee Brice

Réalisateur: Sam Siske

«Second One To Know» – Chris Stapleton

Directeur: David Coleman

NOUVEL ARTISTE DE L’ANNÉE

Jimmie Allen

Ingrid Andress

Gabby Barrett

Carly Pearce

Morgan Wallen – GAGNANT