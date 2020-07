Garth Brooks tire son nom du prix de l’artiste CMA de l’année

Garth Brooks a trop souvent remporté le prix CMA de l’artiste de l’année et est prêt à remettre cet honneur à une autre jeune star brillante, déclarant à la presse mercredi qu’il aimerait être retiré de la considération pour le prix.

Brooks, qui a remporté le prix de la Country Music Association en 2019 pour des noms comme Carrie Underwood et Eric Church qui n’ont jamais gagné, a déclaré lors d’une conférence de presse Zoom qu’il avait changé d’avis après avoir vu un tweet demandant pourquoi il ne se retirait pas.

«Il a dit: ‘Hé, mec. Ce gars, pourquoi ne démissionne-t-il pas (et ne quitte-t-il pas) l’artiste pour la prochaine génération? 100% d’accord », a-t-il déclaré à la presse (via The Tennessean). «Il est temps que quelqu’un d’autre détienne ce prix.»

Il a poursuivi: «Avec tout l’amour du monde, nous nous retirons officiellement de ‘Artiste de l’année’.»

Y compris la victoire de l’année dernière, Brooks a remporté sept fois le prix de l’artiste de l’année, y compris en 1991, 1992, 1997, 1998, 2016 et 2017. Il a déclaré lors de l’appel qu’il avait proposé aux CMA le prix de l’artiste de l’année, mais si il est à nouveau nominé pour le prix cette année ne dépend peut-être pas entièrement de lui.

Le vote pour les Prix CMA a commencé le mois dernier et le deuxième tour de scrutin sera envoyé aux membres ce vendredi. Les CMA ont expliqué dans une déclaration à TheWrap que les règles ne permettent pas aux individus de se retirer du processus de scrutin, et si son nom est déjà sur le bulletin de vote, c’est aux électeurs de décider.

«Si les électeurs ont désigné Garth Brooks au premier tour, son nom apparaîtra sur le deuxième tour de scrutin. Il appartiendra ensuite aux électeurs de ce second tour de sélectionner leurs meilleurs finalistes », lit-on en partie dans le communiqué.

Les nominés aux CMA Awards 2020 seront annoncés dans les semaines à venir avec cinq nominés dans chaque catégorie, et le dernier tour de scrutin aura lieu en octobre avant la 54e cérémonie annuelle des CMA Awards diffusée sur ABC en novembre.

Brooks a dû annuler ses dates de tournée 2020 avec le reste de l’industrie de la musique en raison du COVID-19, mais il a un réseau spécial et un concert au volant prévu pour 2020, et il s’attend à terminer ses dates de tournée qui étaient prévu pour cette année d’ici 2022.