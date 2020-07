La star du Bayern Munich nomme le jeune Arsenal dans sa liste des cinq meilleurs – .

TOBIAS BECKETT / STAR WARS / FIGURINE FUNKO POP

Tobias Beckett était le chef d'une célèbre bande de criminels et contrebandiers qu'Han Solo tenta de rejoindre à plusieurs reprises. Tobias était le seul dans la bande à vouloir donner sa chance au jeune homme. Funko l'a représenté avec sa casquette et son long manteau lui donnant un peu un look de cow-boy et