Fulham et Palace envisagent de déménager pour la star du club; ils sont prêts à accepter 1 million de livres sterling – .

Dermoscent Essential 6 Soin de la Peau et du Pelage du Chien de 10 à 20kg Spot on 4 x 1,2ml

Dermoscent Essential 6 Soin de la Peau et du Pelage du Chien de 10 à 20kg Spot on est un soin multifonctionnel breveté pour la peau et les poils des chiens et des petits mammifères (rongeurs, lapins, furets) avec des actifs 100% naturels.