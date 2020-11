Des photos rarement vues qui révèlent une autre facette des années 90

Les photos invisibles suivantes des années 90 sont définitivement trop chaudes pour certains téléspectateurs.

La dernière décennie du millénaire a été une ère de changement. La génération X avait pris le règne de la société aux baby-boomers et avait laissé tomber leurs cheveux. La mode prenait un virage pour la flanelle, et les jeunes commençaient à chercher de nouvelles façons de passer un bon moment.

Ces instantanés des années 90 montrent que la décennie a été pleine d’un mélange kaléidoscopique de culture, de mode et de musique qui en a fait une époque inoubliable à vivre – quand Anna Nicole Smith était une célébrité légitime et quand Johnny Depp était encore considéré comme une star de cinéma indépendante. .

Il est important d’utiliser ces images des années 90 pour reprendre vos idées préconçues de la décennie et les renverser. C’est la partie la plus cool de plonger dans le passé… vous ne savez jamais ce que vous trouverez de l’autre côté.

Ces deux stars peuvent sembler une paire improbable, mais les similitudes entourant leur ascension vers la gloire sont étranges. Les deux enfants stars qui sont devenus célèbres à l’âge adulte, les deux stars ont compris de manière unique le coût de devenir une sensation à un jeune âge. Après leur rencontre en 1978, les deux jeunes célébrités se sont immédiatement rapprochées. Shields a expliqué:

Nous avions un lien … nous devions tous les deux être adultes très tôt. C’était l’amitié la plus naturelle et la plus facile … Michael a toujours su qu’il pouvait compter sur moi pour le soutenir ou être son rendez-vous et que nous nous amuserions où que nous soyons.

En 1993, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les deux sortaient ensemble, et Shields a déclaré plus tard que Jackson lui avait demandé de l’épouser à plusieurs reprises mais qu’elle l’avait toujours refusé. En 2001, Jackson a expliqué les circonstances magiques dans lesquelles il a rencontré Brooke Shields:

Elle était l’une des amours de ma vie … ses photos étaient partout sur mon mur, mon miroir, tout. et je suis allé aux Oscars et cette fille s’approche de moi et me dit «Salut, je suis Brooke Shields». Puis elle dit: «Tu vas à l’after? Je vais, «ouais». «Bien, je vous verrai à la fête. Je vais, ‘oh mon dieu, sait-elle qu’elle est partout dans ma chambre?’ alors nous allons à l’after-party. Elle s’approche de moi et me dit: «Voulez-vous danser avec moi? Je suis allé, «oui. Je danserai avec toi. mec, nous avons échangé des numéros et j’étais debout toute la nuit, à chanter, à tourner dans ma chambre, tellement heureuse. C’était super.