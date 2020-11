Fuite: une charge de 200 W + pourrait être une chose en 2021 (comme si nous en avions besoin)

Une nouvelle fuite suggère que nous pourrions voir plus de 200 W charger des téléphones en 2021.

Ce serait presque le double de la vitesse des solutions de charge les plus rapides actuellement.

Les vitesses de charge du téléphone ont fait d’énormes progrès ces dernières années, passant de 30W et 40W en 2018 à 65W et même 120W au cours des 12 derniers mois. Cela signifie que vous pouvez charger votre téléphone en moins de 30 minutes si vous avez quelque chose comme le Xiaomi Mi 10 Ultra.

Désormais, Digital Chat Station, un pronostiqueur régulier, a affirmé sur Weibo que 2021 pourrait voir des vitesses encore plus rapides. Le responsable note que nous n’obtiendrons pas un Mi Mix 4 de Xiaomi de sitôt, mais que des systèmes de charge de 200 W + pourraient être disponibles l’année prochaine. Découvrez une capture d’écran de l’article traduit automatiquement.

La charge de 120 W offre déjà des résultats méga-rapides, avec la batterie de 4500 mAh du Xiaomi Mi 10 Ultra en 21 minutes. Mais nous avons noté dans notre revue que le téléphone génère une tonne de chaleur lors de la charge. Nous sommes également préoccupés par la dégradation de la batterie à ces vitesses, car même Oppo a révélé des statistiques de dégradation décevantes pour sa solution de charge de 125 W.

Nous ne savons pas si une charge de 200 W est donc la meilleure solution, car elle pourrait théoriquement générer encore plus de chaleur et de dégradation de la batterie qu’une charge de 120 W +. J’espère donc que Xiaomi et d’autres marques optimiseront les solutions de charge de 50 W + pour la vitesse et la santé de la batterie avant de se tourner vers 200 W.

Le message traduit suggère également que les pliables pliables et les téléphones avec caméras selfie sous écran sont en préparation pour l’année prochaine. Xiaomi a déjà confirmé ce dernier, mais un pliable disponible dans le commerce serait une grande nouvelle pour la marque. Xiaomi a déjà démontré un appareil à double pliage, donc un facteur de forme de style Galaxy Fold serait un départ pour lui. La marque chinoise a également une réputation de prix compétitifs, donc j’espère qu’elle pourra être moins chère que les pliables de Samsung.

