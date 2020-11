20 choses que vous avez manquées dans Mad Max: Fury Road

Il n’y a aucun doute à ce sujet – Mad Max: Fury Road est l’un des films d’action les plus grands et les plus inoubliables de tous les temps, un blockbuster à la conception incomparable qui correspond à sa virtuosité technique avec une émotion sournoise, une construction du monde de premier ordre et des performances formidables.

Le fait qu’un film aussi savant en genre ait réussi à remporter 10 nominations aux Oscars – y compris le meilleur film et le meilleur réalisateur – et d’en remporter six est sûrement le témoignage ultime de la quasi-universalité de ce film.

Mais Fury Road est aussi une œuvre tellement frénétique et époustouflante qu’il est tout simplement impossible de boire dans chaque dernière tranche de signification que le chef-d’œuvre de George Miller a à offrir lors d’un premier sit.

Enfer, même les cinquième et sixième visionnages voient le film continuer à révéler de subtils éléments de développement de personnage et des traditions délicatement posées, qui, bien que remarquables pour les téléspectateurs les plus vifs, pourraient néanmoins vous avoir dépassés.

Des effets visuels ingénieusement invisibles aux œufs de Pâques sournois, en passant par des choix de casting surprenants, des astuces techniques soignées et tout le reste entre les deux, ces 20 morceaux fascinants vous ont peut-être échappé, mais pour plus longtemps …