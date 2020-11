Fahrenheit: Édition du 15e anniversaire – bientôt disponible, pré-commandez maintenant

Celui annoncé en septembre Fahrenheit: édition du 15e anniversaire arrive sur PlayStation 4 en novembre, a confirmé Quantic Dream aujourd’hui.

L’édition spéciale pour l’anniversaire est produite par Meridiem Games et comprend la version remasterisée de la version PS2 de l’époque, un package spécial, un livre d’art, une lettre du créateur David Cage et d’autres contenus bonus.

Le drame sorti à l’origine en 2005 Fahrenheit (également connu sous le nom de Prophétie Indigo en Amérique du Nord) a mis en évidence un exemple révolutionnaire d’histoire interactive. Fahrenheit a oscillé entre le film et le jeu vidéo, mais a embrassé les deux mondes, créant son propre genre dans le paysage du divertissement, des jeux comme Forte pluie ou Detroit: Devenez humain suivi. Cette nouvelle édition offre des graphismes améliorés, une prise en charge complète du contrôleur ET est basée sur la version internationale non censurée / non censurée du jeu.

Avec sa structure narrative riche et multicouche, sa présentation innovante et sa bande-son captivante du célèbre compositeur hollywoodien Angelo Badalamenti Fahrenheit: Indigo Prophecy Remasterisé représente la version ultime de ce roman policier surnaturel et rend ce jeu révolutionnaire (à nouveau) accessible aux fans anciens et nouveaux.

le Fahrenheit: édition du 15e anniversaire est du 26 novembre disponible et peut maintenant précommandé sur Amazon.de volonté. Pour célébrer cette journée, il y a un message spécial du créateur David Cage aujourd’hui.