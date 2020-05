Fuite des premières photos de l’accident de Tata Nexon

Le premier accident du lifting Tata Nexon a été signalé et nous pouvons voir que dans ce cas, il n’a subi aucun dommage.

Il existe de nombreux cas d’incidents en ce qui concerne Tata Nexon. Nexon pourrait bien être l’un des accidents de voiture les plus signalés en Inde. Cependant, la plupart d’entre eux incluent le SUV pré-lifting. Voici la première série de photos d’accident du Tata Nexon Facelift, qui a été lancé en Inde au début de cette année.

Cette fois, la voiture accidentée est Maruti Alto. En raison d’un frein d’urgence appliqué par Tata Nexon, l’Alto n’a pas pu s’arrêter à temps. Les routes semblent humides et comme il s’agit de l’Alto plus ancien, il n’est pas livré avec ABS. La voiture devrait rouler à seulement 50-60 km / h lorsque l’Alto Tata Nexon à l’arrière.

Alto a subi beaucoup de dégâts du côté passager avant. Les phares, le pare-chocs, l’aile latérale et le capot ont subi de graves dommages. Le capot est presque sorti, tout comme l’aile latérale. Les occupants d’Alto étaient en sécurité et se sont éloignés même sans blessures mineures.

Quant au Nexon, il ne semble pas en être affecté. Sérieusement, il n’y a même pas une seule bosselure sur le Nexon mais juste quelques rayures. Certaines rayures sont visibles sur la lèvre du coffre tandis que d’autres sur le pare-chocs arrière. Cet accident prouve encore une fois la qualité de construction solide de tous les composants utilisés dans la fabrication du Nexon.

Le Nexon lifting a été lancé en janvier avec Altroz. Il obtient une mise à niveau de style significative avec des pare-chocs révisés, de nouvelles roues en alliage et de nouvelles options de couleurs. La conception des phares et des feux arrière a également été rafraîchie. À l’intérieur de la cabine, le lifting Nexon a obtenu un régulateur de vitesse, un toit ouvrant électrique, des essuie-glaces automatiques et des phares automatiques.