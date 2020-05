Ubisoft explique pourquoi la lame cachée AC Valhalla n’est pas cachée

Assassin’s Creed les fans se sont réjouis quand il a été révélé que la lame cachée bien-aimée de la franchise faisait un retour dans Assassin’s Creed Valhalla. Cependant, ils ont immédiatement remarqué que quelque chose n’allait pas: la lame cachée n’était pas exactement cachée car elle peut être vue sur la partie supérieure du poignet du protagoniste au lieu d’être cachée en bas.

Interrogé sur ce choix de conception, le directeur narratif Darby McDevitt a confirmé qu’il avait été fait délibérément pour rester fidèle à la culture viking. Il a expliqué que les Vikings avaient un sens de l’honneur et qu’ils voulaient que les gens sachent quand ils avaient tué quelqu’un.

McDevitt a déclaré:

C’est quelque chose pour lequel Eivor est très attaché. Quand il ou elle met la main sur cette lame cachée, Eivor se rend compte qu’il serait beaucoup plus intéressant de laisser les gens voir cette arme, de se faire remarquer. Les Vikings étaient connus pour avoir un sens de l’honneur et il était très important que lorsque vous tuiez quelqu’un, vous fassiez savoir aux gens que vous les aviez tués. Souvent, les gens ne seraient pas punis pour meurtre s’ils avaient une petite justification, comme, par exemple, quelqu’un vous a insulté. Ils ne seraient pas punis pour le meurtre tant qu’ils l’admettraient, tant qu’ils déclaraient ouvertement: «Oui, j’ai tué cette personne parce que nous sommes entrés en combat.» Et donc, avoir la lame cachée visible est en fait une sorte de extension de cet honneur. Nous voulons que cet aspect visible de la lame se reflète dans la façon dont Eivor se présente au monde.