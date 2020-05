Pourquoi HBO Max cache-t-il sa sélection de films de critère?

C’est le jour 4 de HBO Max ‘ lancement officiel comme un nouveau service de streaming. Il y a un problème de nom de marque – la plupart des gens sont confus quant à la façon dont il est censé être différent de HBO Now ou HBO Go. Si vous avez un abonnement HBO, vous avez déjà accès à HBO Max. Et avoir HBO Max signifie que vous avez accès à plus qu’assez de World Cinema pour en savoir plus sur l’histoire du cinéma, et pas seulement sur les superproductions hollywoodiennes des dernières années. Et peu de gens le savent. Et pourquoi ne nous ont-ils pas dit qu’un gros morceau de films du Collection de critères est dessus? C’est la crème de la crème du cinéma mondial. Et une grande partie est sur HBO Max.

Tout le monde parle des films Harry Potter sur le service; la Snyder Cut à venir au service, le documentaire incontournable sur #MeToo, Sur le dossier, être au service. Les chaînes organisées avec des titres de. La plupart de ces chaînes ont une douzaine ou plus de titres de ces réseaux.

Pourtant, aucune mention de la collection Criterion. Pas un coup d’œil. Je ne suis tombé dessus que lorsque je suis entré dans la section Parcourir et j’ai ouvert « International ». J’ai été choqué – il y a près de 300 films de Criterion dans cette section! Les autres chaînes dédiées répertoriées – Natation adulte, Réseau de dessin animé, TCM (Films classiques de Turner), DC, Studio Ghibli, Crunchyroll, Atelier sésame – avoir au mieux une dizaine ou quelques dizaines de titres. Cela fait de la section Criterion ou film international l’une des sections les plus importantes de HBO Max.

Pourtant, personne ne l’a jamais mentionné. Pourquoi HBO Max le cache-t-il?

La collection Criterion, c’est comme aller à l’école de cinéma

Beaucoup de films critiques du cinéma mondial sont ici. Eisensteinc’est Cuirassé Potemkine et Ivan le Terrible Les parties 1 et 2 sont ici. Carl Dreyerc’est Vampyr et des titres majeurs dans la nouvelle vague française comme François Truffautc’est Les 400 coups, Godardc’est À bout de souffle, Deux ou trois choses que je sais d’elle, les films de Eric Rohmer, les films importants de Fassbinder, Fellini, Antonioni sont ici. Nombreuses Kurosawa les films sont là, y compris Sept samouraïs et Forteresse cachée, qui a directement inspiré Guerres des étoiles. Mizoguchic’est Les 47 Ronin est là. Fritz Langc’est M est ici et Le testament du Dr Mabuse, qui influencerait la James Bond films plus tard. Un grand nombre de Ingmar BergmanLes films sont ici. Il a Jean-Pierre Melvillec’est Le Samourai, sans lequel il n’y aurait pas de films John Woo, il n’y aurait pas John Wick films. Il a tous les six originaux Loup solitaire et louveteau films, les deux Lady Snowblood films. Les années soixante Godzilla les films sont ici. Ceci est juste une petite sélection de ce qui est sur HBO Max. Passer par ce qui est ici vous donnerait une éducation significative en cinéma, vous donnerait une image plus complète de la portée du cinéma. C’est comme la tête de Martin Scorsese a explosé, et le contenu est tombé dans cette section dans HBO Max. Tous les titres rayent à peine la surface des titres Criterion sur HBO Max.

La collection Criterion actuelle contient des centaines de films de plus que ce qui a été sélectionné pour HBO Max. Ils sont sur le propre service de streaming de Criterion, The Criterion Channel, qui propose un prix d’abonnement de 10,99 $ par mois. Avoir HBO Max signifie que vous avez accès à une fraction décente de leurs films.

Sérieusement, pourquoi ne nous ont-ils pas dit qu’ils avaient des films-critères?

HBO et AT&T sont en train d’hyper le lancement de HBO Max depuis 2018, et jusqu’à présent, ils n’ont jamais, jamais dit qu’ils auraient des films Criterion dessus. Cela revient à déclarer l’ouverture d’une vitrine et à faire monter le menu des hamburgers et des barbecues, mais sans mentionner une seule fois qu’ils ont également une énorme collection de diamants et de gemmes inestimables dans l’arrière-boutique.

Il y a beaucoup d’opinions qui déclarent que le lancement est un peu compliqué. Les articles se plaignent Le Chevalier Noir ne pas être sur le service au lancement comme annoncé initialement. Pourquoi est-ce un gros problème? La diffusion des films Criterion est certainement une nouvelle plus importante. Suis-je le seul correspondant à avoir consulté la section internationale? Pourquoi personne d’autre n’a écrit à ce sujet? Tout d’abord, il semble que HBO Max soit gêné de mentionner qu’ils ont une grande partie des meilleurs films jamais réalisés. Deuxièmement, il semble que les organes de presse qui sont censés faire des reportages sur ce genre de choses ne s’en soucient pas – ils préfèrent écrire sur le désordre du lancement.

Cela ressemble à un symptôme de la façon dont Hollywood a pris le contrôle de la perception des films au cours de la dernière décennie. On parle moins des films étrangers. On parle moins des vieux films d’avant 1970 comme si l’histoire du film était discrètement balayée au profit de colonnes de pouces consacrées au dernier nouveau film à succès. La culture cinématographique se sentait plus diversifiée et dynamique avec une discussion sur la façon dont les films classiques d’Hollywood et au-delà des films actuels informés. L’essor du streaming a rendu les films classiques du monde entier plus faciles à voir, mais les Américains parlent principalement de films hollywoodiens et ignorent les films d’Europe et d’Asie.

Vous pouvez vous plaindre de HBO Max tout ce que vous voulez pendant que l’une des plus belles collections de films est là-dessus en attendant que vous la découvriez.

