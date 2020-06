Fuite de la date de sortie de Crysis Remastered et de la bande-annonce du gameplay

Crytek n’a pas eu la possibilité de contrôler une grande partie du récit entourant sa prochaine sortie de Crysis Remastered. Cette tendance se poursuit avec la fuite de la date de sortie du remaster et de la bande-annonce de gameplay. Et, surprise, surprise, le Microsoft Store est encore une fois le coupable. Selon la liste de la boutique en ligne, les fans peuvent à nouveau enfiler le Nanosuit le 23 juillet.

Ci-dessous, vous pouvez voir une capture d’écran de la liste, qui ne contient pas actuellement d’informations sur les prix:

Crytek prévoyait de montrer la première bande-annonce de gameplay du titre demain dans un flux YouTube prévu. Cependant, la page Microsoft Store l’a également déclenchée à l’avance. Nintendo Everything a réussi à publier la bande-annonce sur Streamable. La vidéo est intégrée à l’intégration suivante:

La bande-annonce ci-dessus prouve au moins que la liste du Microsoft Store est exacte; il note également que Crysis Remastered sera lancé le mois prochain le 23 juillet. Fait intéressant, la bande-annonce sert également de preuve que la prochaine version ne comportera qu’une version améliorée du premier Crysis entrée. Comme indiqué précédemment par un représentant de Crytek, le Ogive Le DLC ne fait pas partie du package.

Le remaster lui-même a été prématurément sorti il ​​y a quelques mois, grâce aux détails sur le site officiel du jeu. Apparemment, c’est la page Politique de cookies qui a laissé le chat sortir du sac. Crytek a officiellement annoncé le projet peu de temps après.

Crysis Remastered est en cours à Crytek et World War Z développeur Sabre Interactive. Lorsque la série reviendra dans quelques semaines, elle le fera sur les plateformes PlayStation 4, Nintendo Switch, PC et Xbox One.

[Source: Microsoft Store via Nintendo Everything]