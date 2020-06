Aucune microtransaction Crash Bandicoot 4, des jouets pour Bob ne clarifient

Des rapports récents ont commencé à apparaître Crash Bandicoot 4: il est temps comporterait une certaine forme de microtransactions, mais le développeur Toys For Bob a précisé que ce n’était pas le cas. Crash Bandicoot 4 ne comportera pas de microtransactions, selon le développeur, qui a tweeté l’annonce pour effacer la propagation de la désinformation. De plus, ils ont révélé que les skins Totally Tubular seront inclus dans toutes les versions numériques du jeu.

Nous voyons de la confusion à propos de #MTX dans @CrashBandicoot 4 et voulons être clairs: il n’y a PAS DE MICROTRANSACTIONS dans # Crash4. En prime, les skins Totally Tubular sont inclus dans toutes les versions numériques du jeu. – Toys For Bob (@ToysForBob) 30 juin 2020

Rapports initiaux sur le Crash Bandicoot 4 les microtransactions sont survenues hier en raison d’une liste de magasins Microsoft pour le jeu qui comprenait des «achats intégrés» en petits caractères. Cependant, ce descripteur semble être une note générale par défaut ajoutée à tout jeu qui inclut un contenu complémentaire de toute nature, y compris les skins Totally Tubular gratuits offerts avec les achats numériques de Crash 4. Quoi qu’il en soit, Toys For Bob est catégorique: «il n’y a AUCUNE MICROTRANSACTION dans Crash 4. » Vous pouvez donc être tranquille en sachant qu’Activision n’essaie pas de monétiser les looks cosmétiques pour la prochaine grande aventure Crash. Il reste à voir ensuite comment les skins, tels que les skins Totally Tubular bonus, seront mis en œuvre et si des tenues supplémentaires seront débloquables directement dans le jeu.

Un récent rapport que Toys For Bob ne réfute pas, cependant, est les récents courriels GameStop qui disent Crash Bandicoot 4: il est temps aura plus de 100 niveaux, ce qui en fait l’un des plus grands jeux Crash autonomes jamais créés. Une liste PSN a également laissé entendre qu’il pourrait avoir le multijoueur local d’une manière ou d’une autre.

Crash Bandicoot 4: il est temps a été révélé la semaine dernière, bien que PlayStation l’ait taquiné en novembre 2019 sans que personne ne s’en aperçoive. Le dernier jeu de la franchise sort le 2 octobre pour PS4 et Xbox One, avec des rapports indiquant qu’il sera également jouable sur PS5 et Xbox Series X lors de la sortie des consoles de nouvelle génération.