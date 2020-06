« Lil Wayne » DÉCHIRÉ PAR LE PUBLIC !!! Et fans pour l’engagement avec ‘FAT’ !!! Modèle ‘La’tecia Thomas’

Lil Wayne, un rappeur qui est l’une des stars qui maintient sa vie privée à l’écart des médias. Mais, cette fois, la chose a changé de cap, car dans son nouvel album, il donne lui-même des détails sur sa vie amoureuse avec un modèle australien La’tecia Thomas.

Des rumeurs circulent selon lesquelles, interrogé sur son modèle australien, il n’a pas répondu. Pourtant, il n’a pas nié. Le public et les fans le harcèlent continuellement pour sortir avec un gros mannequin.

Lil Wayne est un rappeur américain. Il est né le 27 septembre 1982, Dwayne Michael Carter Jr est son nom d’origine. Il est né à la Nouvelle-Orléans, Lousiana, États-Unis.

Wayne sort généralement ses albums en série. Par exemple, The carter, Dedication, etc. Ceux-ci ont presque six saisons différentes des albums. Certains de ses autres albums célèbres sont – Je ne suis pas un être humain, Rebirth, etc. Il est bien connu pour son rôle de rap dans la légendaire chanson-croyant du groupe Imagine Dragons.

Son nouvel album révèle-t-il sa vie amoureuse?

Bow, Lil Wayne est le gars qui préfère garder sa vie privée à l’écart des médias. Cependant, sa vie amoureuse est publiée dans les médias. Et Lil Wayne lui-même l’a fait. Récemment, il a sorti un nouvel album. L’album s’appelle Funeral.

Maintenant, cet album a révélé certains détails sur la vie amoureuse du rappeur. L’une des chansons de cet album qui porte le nom de «Stop Playing With Me» a des paroles – «Ooh, j’ai un modèle de taille plus / Mais c’est ma petite maman». Une autre chanson intitulée – « Not Me » va par les paroles – « Vous connaissez la femme d’Australie, et elle a dit, ‘Cheers, mate’ ».

La rappeuse américaine Lil Wayne trouve Love et sa partenaire de vie dans la mannequin australienne La’tecia Thomas.

Le rappeur américain Lil Wayne vient de sortir son nouvel album intitulé «funérailles». Le rappeur fait partie de ces stars qui gardent leur vie privée et amoureuse à l'écart des médias. Cette fois, les choses ont changé. Le nouvel album est peut-être le premier album qui donne des détails sur la vie amoureuse de Lil Wayne.

Une nouvelle dame pour le rappeur?

Depuis les derniers mois, des rumeurs circulent selon lesquelles il sort avec un mannequin grande taille d’Australie. Des chansons comme «Arrête de jouer avec moi» et «Pas moi» de l’album ont des paroles qui ressemblent à: «Ooh, j’ai un modèle de taille plus / Mais elle est ma petite maman / Je lui fais le buste ouvert pour moi comme une piñata / Et alors que le monde tournait, elle était ma doctoresse. »

« Vous connaissez une femme d’Australie, et elle a dit: ‘Cheers, mate’ / Ensuite, nous portons un toast et voyons comment vous avez le goût des larmes. » Ces paroles montrent très clairement que Lil Wayne parle de La’Tecia Thomas, un mannequin australien de grande taille.

Qui est La’Tecia Thomas?

La’Tecia Thomas mesure 16 et pèse environ 220 livres. Elle compte plus d’un million de followers sur Instagram. Le modèle a montré sa bague de fiançailles dans quelques messages. Lorsqu’on lui a demandé si elle était fiancée? Elle a répondu par un retentissant «oui». Bien qu’elle n’ait pas mentionné qui est sa fiancée, ses commentaires et ses activités sur les messages de Lil Wayne le montrent clairement.

Le coup de foudre?

Le couple s’est rencontré en 2019 et est tombé amoureux instantanément. Il est rapporté qu’elle a passé la veille du nouvel an avec la famille de Lil Wayne. Le couple a également été repéré ensemble et vu s’engager dans un petit PDA.

Un changement rafraîchissant?

Lil Wayne a déjà été mariée et son dernier partenaire a été éloigné des médias, mais son nouveau partenaire est ouvert aux médias et n’hésite pas à montrer son amour sur les réseaux sociaux. L’amour vient dans toutes les tailles, et cette fois, Little guy a obtenu un gros morceau d’amour, à l’amour.

Quelque chose à propos de La’Tecia Thomas

Ces indications font que le rappeur sort avec La’Tecia Thomas. Presque, elle pèse 220 livres et un gros mannequin australien.

Depuis quelques semaines, sa page Instagram a été inondée de photos de la bague de fiançailles. Lorsque les fans lui ont posé des questions sur ses fiançailles, elle a répondu par l’affirmative. Néanmoins, elle n’a pas mentionné son partenaire. Mais ses activités sur la page Instagram de Lil Wayne effacent le doute.

Les rapports indiquent qu’ils se sont rencontrés en 2019. Depuis lors, ils ont été vus ensemble lors de certains événements. De plus, Thomas a célébré le nouvel an avec Lil Wayne et sa famille. Lil Wayne a déjà été marié mais son dernier partenaire ne s’est pas intéressé aux interactions avec les médias. Cependant, cette fois, les choses semblent différentes.