Bandai Namco annonce la présentation numérique de Play Anime Live pour le 22 juillet

Bandai Namco est le dernier éditeur à annoncer sa propre vitrine numérique alors que l’industrie du jeu continue de s’adapter à l’absence d’un E3 cet été ainsi qu’à la pandémie de coronavirus. Intitulé Play Anime Live, ce livestream présentera des nouvelles et des bandes-annonces pour la gamme de jeux à venir de l’éditeur sur consoles, PC et mobiles.

Étant donné le titre de la présentation, nous nous attendons à ce que Play Anime Live se concentre sur les titres sous licence de Bandai Namco et les goûts du jeu PlayStation 5 Scarlet Nexus. Fondamentalement, ce que nous essayons de vous dire, c’est que vous ne devriez pas vous attendre à ce qu’Elden Ring fasse une apparition lors de cet événement. Avec Microsoft qui semble avoir les droits de commercialisation du prochain jeu de From Software, cela semble trop petit pour le prochain projet de Hidetaka Miyazaki. Play Anime Live sera diffusé sur toutes les plateformes habituelles le mercredi 22 juillet à 16h PT / 19h HE. Pour ceux basés au Royaume-Uni, ce sera un livestream qui débutera à minuit. Nous y sommes tous habitués maintenant, non?

Quels jeux espérez-vous que Bandai Namco partage dans le cadre de la vitrine Play Anime Live? Faites vos prédictions dans les commentaires ci-dessous.