Friends : un retour de la série au programme ?

La star de Friends, David Schwimmer, a déclaré que l’émission spéciale prévue pour les retrouvailles des Friends de HBO Max sera filmée soit en août, soit quand il sera possible de le faire en toute sécurité.

Le show des retrouvailles de la bande d’amis a pour objectif d’être filmer en août prochain ou quand il sera possible de le faire en toute sécurité. HBO Max avait initialement prévu d’inclure l’épisode spécial des retrouvailles lors du lancement de la plateforme de streaming en mai. Cependant, le tournage de l’émission spéciale a été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Friends est souvent considéré comme l’un des meilleurs sitcoms de tous les temps, même des années après sa fin en 2004.

Un programme spéciale ou épisode inédite?

Friends est une série à succès suivant les vies de Monica, Chandler, Joey, Phoebe, Rachel et Ross alors qu’ils tentaient de naviguer à travers les hauts et les bas constants de l’âge adulte. Bien que la finale de la série de 2004 se soit terminée sur une note positive pour tous les personnages, les fans se demandaient encore comment leurs amis préférés s’en sortaient après avoir fermé la porte de l’appartement de Monica dans cette scène finale emblématique. Les fans ont pu suivre les dix saisons de Friends sur Netflix pendant toute l’année 2019. Cependant, la série n’est plus diffusée sur Netflix depuis que HBO Max a acheté les droits de diffusion de la série. Le spécial des retrouvailles était censé être un tirage au sort pour les fans de Friend.

.@DavidSchwimmer says « Friends » reunion will happen either in August or « when it’s safe. » pic.twitter.com/QItA8h1QsP July 6, 2020

Il est certainement sage pour le casting de Friends de se réunir à nouveau quand il est plus sûr de le faire. Peut-être que le temps supplémentaire inspirera les acteurs et les créateurs de la série, Marta Kauffman et David Crane, à tourner un véritable épisode scénarisé pour le plaisir. Cela attirerait certainement un grand nombre d’abonnés à HBO Max. En même temps, on peut comprendre que les acteurs et l’équipe ne veuillent pas ternir le grand final de la série, même si cela laisse les fans avec des questions sans réponse. Un épisode scénarisé serait un pari qui pourrait ou non être payant.

David Schwimmer, qui jouait le paléontologue Ross dans l’émission, a parlé à AP Entertainment du statut de l’émission spéciale sur les retrouvailles. Il a exprimé sa gratitude pour le fait que la série gagne encore des fans des années après le dernier épisode. Cependant, M. Schwimmer a fait remarquer que l’émission spéciale sur les retrouvailles pourrait ou non avoir lieu en août prochain.

Des fans impatients

Friends : « Impatient », David Schwimmer annonce une très bonne nouvelle aux fans ! https://t.co/Pn5RQkoWJu pic.twitter.com/YLN11sltBW — Ciné-Loisirs (@cineloisirs) July 7, 2020

Bien qu’il aurait été divertissant de regarder un épisode réel avec les acteurs revenant jouer leurs personnages préférés, le spécial des retrouvailles des Amis vaut la peine d’être regardé pour les fans de longue date de la série. Schwimmer a fait remarquer que le plan était toujours d’avoir un public en studio pour le spécial des retrouvailles, ce qui ne peut certainement pas se produire alors que la pandémie de coronavirus est toujours en cours à travers le monde. L’émission spéciale est peut-être en pause pour l’instant, mais comme Ross et Rachel se sont enfin réunis, cela vaudra certainement la peine d’attendre.