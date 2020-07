Apple : les prochains MacBook seront peut-être dotés de claviers en verre

De grands changements sont à prévoir chez Apple pour les prochains MacBook, comme on le sait déjà suite à la conférence WWDC de cette année. Notamment sur l’utilisation des processeurs Apple Silicon au lieu des processeurs Intel comme sur les précédents modèles dans le but d’avoir plus de performance et d’autonomie, mais également l’annonce de la nouvelle mise à jour de leurs firmwares Mac OS 11 Bir Sur et ses nouvelles fonctionnalités.

Et là, Apple pourrait également procéder à des changements côté design, puisqu’il est possible que les prochains MacBook soient équipés de claviers en verre.

Un brevet déposé par Apple pour des touches de clavier en verre

Eh oui, d’après AppleInsider, la marque américaine aurait déposé une nouvelle demande de brevet, mais cette fois-ci concernant un clavier avec des touches en verre.

Une idée qui peut paraitre assez folle cependant, ce concept est déjà à l’étude et pourrait être applicable sur les prochains MacBook.

L’objectif serait d’avoir des touches plus résistantes pour éviter que les symboles ne s’effacent avec le temps, mais également proposer un nouveau type de rétroéclairage.

Source : Capture via Instagram

En effet, toujours selon AppleInsider, le brevet en question décrit que cette couche de verre « peut changer de couleur de façon plus spectaculaire si l’éclairage du rétroéclairage change de couleur ».

Ce nouveau design en verre pourrait également permettre aux prochains MacBook d’avoir une meilleure gestion de la dissipation thermique.