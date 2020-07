Regarder les captures d’écran de Dogs Legion avant les aperçus des médias

Watch Dogs Legion sera en force lors de l’événement Ubisoft Forward de ce week-end, et par la suite, certains sites médiatiques publieront des impressions pratiques après avoir joué au jeu au cours de la semaine dernière. Cependant, à cause de cela, quelques captures d’écran dans le jeu ont été divulguées sur Internet et vous pouvez obtenir un aperçu rapide de ce à quoi s’attendre de la troisième itération Watch Dogs d’Ubisoft ci-dessous.

Les images ne révèlent pas vraiment grand-chose, mais nous obtenons un bon aperçu d’un menu où il semble que vous sélectionnerez votre personnage jouable. Vous pouvez faire défiler divers agents, avoir un bon aperçu des recrues potentielles et déterminer de quelles armes et gadgets les protagonistes seront équipés. Il y aura également des avantages tels que Rally Cry et Tough Drunk et des gadgets et véhicules d’espionnage. Assez cool, non?

Pour plus d’informations sur le moment où vous pouvez vous connecter pour regarder officiellement Watch Dogs Legion, consultez notre guide complet d’Ubisoft Forward qui répondra à toutes vos questions. Pouvez-vous glaner des détails intéressants de ces captures d’écran? Si vous le faites, postez-les dans les commentaires ci-dessous.