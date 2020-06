Fremantle Dockers Cam McCarthy hospitalisé après s’être effondré à l’entraînement

L’attaquant de Fremantle Dockers, Cam McCarthy, 25 ans, a été admis à l’hôpital s’effondre soudainement à l’entraînement mercredi matin.

Les Dockers ont confirmé la nouvelle dans l’après-midi.

« Cam s’entraînait très bien avec un petit groupe de coéquipiers lors d’une séance sans contact ce matin lorsqu’il s’est soudain effondré sur le terrain », a déclaré le directeur général du football, Peter Bell.

« Il a été immédiatement évalué par notre personnel médical et une ambulance a été appelée.

« Cam a ensuite été admis à l’hôpital, où il subit une évaluation et des tests supplémentaires pour déterminer la cause possible de l’effondrement et le traitement qui sera nécessaire. »

« Nous serons en mesure de commenter davantage en temps voulu.

« Entre-temps, nous veillerons à ce que Cam et sa famille reçoivent tous les soins et le soutien nécessaires. »