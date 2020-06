Voici comment le transport routier a été affecté dans «Unlock 1.0»

Le gouvernement de l’Union a autorisé quelques assouplissements supplémentaires au transport routier alors que nous entrons dans le Unlock 1.0, y compris la libre circulation des véhicules à travers toutes les frontières de l’État.

Les deux derniers mois ont été assez incertains pour les personnes qui ont voulu voyager même pour le travail, mais à l’avenir, nous revenons à la normale lentement et progressivement. Le pays était sous verrouillage depuis plus de deux mois, mais maintenant, nous entrons dans une phase que nous appelons le «Déverrouillage 1.0». Naturellement, ce «déverrouillage» apporte avec lui plusieurs relaxations dans tous les domaines de la vie et bien sûr pour les usagers de la route également. Alors quoi d’autre a été autorisé pour les usagers de la route alors que nous entrons dans cette première phase de déverrouillage dans notre combat contre le coronavirus.

Le transport routier voit encore plus de relâchements alors que nous entrons dans Unlock 1.0.

Eh bien, le gouvernement de l’Union a autorisé plusieurs assouplissements des règles en ce qui concerne la circulation des véhicules dans tout le pays à compter du 8 juin 2020. Le point culminant le plus important est la libre circulation des véhicules de transport de passagers et de transports publics à travers toutes les frontières de l’État. Le ministère de l’Intérieur a également précisé que la circulation des véhicules ne nécessitera plus de laissez-passer, à l’exception des prestataires de services essentiels qui se déplacent pendant les heures de couvre-feu. Le couvre-feu est désormais de 21 h à 5 h.

Les autorités locales et les autorités gouvernementales de l’État ont toutefois été habilitées à modifier ces règles en fonction de la situation qui prévaut dans la région concernée. En fait, de nombreux gouvernements des États sont déjà allés de l’avant et ont prolongé le verrouillage dans leurs États respectifs. Le Maharashtra, par exemple, a prolongé le verrouillage jusqu’au 30 juin, autorisant uniquement le service de bus public intra-district mais limitant toujours les déplacements entre les districts. Pendant ce temps au Gujarat, les motards sont autorisés sur les deux-roues mais les voitures à six places ne peuvent transporter que quatre passagers.

Lisez aussi: Mercedes Benz lance deux autres variantes de GLE en Inde – GLE 450 et GLE 400d

Au Tamil Nadu, les services de bus seront autorisés à circuler à Chennai, mais les transports interétatiques ne seront toujours pas autorisés. Pendant ce temps, dans l’Himachal Pradesh, les bus publics ne peuvent voler qu’à 60% de leur capacité et cela avec les climatiseurs éteints. La situation reste encore assez incertaine par endroits et dépend entièrement des autorités locales. Vous pourriez être en mesure de quitter votre état, mais vous pourriez ne pas être autorisé à entrer dans un autre État. Nous vous conseillons de bien vous renseigner sur tous les aspects avant de planifier votre voyage.

Lisez aussi: Le T-Roc de Volkswagen est déjà épuisé en Inde malgré le verrouillage

Certains États ont également augmenté leurs prix du carburant à partir du 1er juin 2020. Cela comprend également des États comme le Maharashtra, le Jammu-et-Cachemire et l’Himachal Pradesh. Par exemple, le taux de cessation du carburant dans le Maharashtra a été augmenté, ce qui signifie que l’essence et le diesel seront désormais plus chers de 2 roupies / litre dans le Maharashtra. De même, le prix de l’essence en J&K a augmenté de Rs 2 / litre tandis que le diesel est plus cher de Rs 1 / litre. L’Himachal Pradesh verra également les prix de l’essence et du diesel augmenter de Rs 1 / litre.