Fremantle adaptera le format de danse «  Fam Jam  » pour Disney Channel Espagne

La danse revient sur le petit écran espagnol. Après des émissions de talent réussies comme « Regardez qui danse! » ou «Fame to dance», un nouveau format international débarque dans notre pays pour mettre en compétition les familles ayant des compétences en danse. Le producteur Fremantle, responsable de ‘Got Talent Spain’ et ‘Idol Kids’, adaptera le format américain ‘Fam Jam’ pour Disney Channel Espagne.

« Fam Jam logo Dansez en famille! »

Sous le titre de «Fam Jam Dance avec la famille!, différentes familles s’affronteront sur la piste de danse. Dans chaque livraison, deux familles s’affronteront pour obtenir le prix en argent décerné par le programme. Contrairement à d’autres formats similaires, le concours n’aura pas de jury sur le plateau, puisque les enfants et les adultes du public seront en charge de choisir le gagnant.

Comme FormulaTV l’a appris, l’adaptation espagnole présentera un présentateur qui sera un visage très cher aux plus petits de la maison. En outre, un chorégraphe reconnu et renommé, qui a travaillé avec les artistes les plus connus d’Espagne, aider les familles à se préparer à leur performance.

Ce seront les familles

Le casting pour participer à ‘Fam Jam Dance avec votre famille!’ il est déjà ouvert. Afin de faire partie de l’émission de talet Disney Channel Espagne, les familles doivent être composées d’au moins un enfant entre 7 et 12 ans. En outre, ils doivent avoir au moins trois ou quatre membres et peuvent être à la fois des familles de sang et des politiciens.