13 Sentinels: Aegis Rim retardé à fin septembre, VO anglaise au lancement

Nous attendons depuis très longtemps que 13 Sentinels: Aegis Rim de SEGA se dirige vers l’ouest sur PlayStation 4, et malheureusement, nous devrons maintenant attendre quelques semaines de plus en plus. L’éditeur a reporté le titre au 22 septembre 2020, mais pour compenser cela, nous allons maintenant obtenir une voix off en anglais dans le cadre d’un patch Day One au lancement.

L’effort pour en faire une chose a été fait pendant la pandémie de coronavirus, et selon un membre de l’équipe de localisation, c’était toute une expérience. Allie Doyon a déclaré: « Il a fallu un certain temps pour tout régler, mais finalement, nous avons fini par enregistrer le reste par vidéoconférence. Ce n’est pas aussi simple que d’appeler et de parler – nous avions besoin d’enregistrements audio de qualité studio, un moyen pour les ingénieurs du son de travailler sur lesdits enregistrements sur place et par la suite, et un moyen pour chaque acteur de visualiser le script partagé du réalisateur à une taille lisible. «

« Pour aider à atteindre cette qualité de studio, les acteurs ont installé des studios de fortune dans leur propre maison, ce qui signifiait parfois se mettre à l’aise dans un placard avec un joli micro! Inutile de dire qu’il y avait beaucoup de complications techniques, mais tout le monde a vraiment fait un effort supplémentaire. pour y arriver. »

Ainsi, 13 Sentinels: Aegis Rim ne fera pas partie de nos tableaux de bord PS4 aussi vite que nous le pensions, mais nous pouvons maintenant découvrir son histoire en anglais et en japonais. Qui attend celui-ci avec impatience? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.