Four More Shots Please Saison 3: Dans quelle équipe êtes-vous dans Team Jeh, Team Warsi ou Team Arjun, qui est le petit ami idéal?

– Publicité –



Quatre autres clichés avec Maanvi Gagroo, Kriti Kulhari, Sayani Gupta et Bani J, récemment annoncés, sont la saison 3! La partie la plus étonnante de l’émission est l’intérêt amoureux du gang de filles qui est beaucoup aimé par les fans.

Quatre plans supplémentaires s’il vous plaît Cast de la saison 3

Au milieu de la pandémie de coronavirus en cours où tout le monde était sous contrôle, Kirti Kulhari, Maanvi Gagroo, Bani J et Sayani Gupta étaient de retour avec la deuxième saison de leur célèbre émission Four More Shots Please! avec une bonne dose de plaisir, de rires, de chagrin, de problèmes, de célébrations et bien plus encore pour chasser notre ennui avec leur dose exceptionnelle de sass et de glam!

– Publicité –

Telle était l’engouement parmi le public pour le spectacle que le spectacle a continué à devenir dans les émissions les plus regardées de cette année en provenance d’Inde. Le responsable de la plateforme de streaming vidéo a déclaré «La réponse à quatre autres plans, s’il vous plaît! a été phénoménal; c’est déjà devenu l’émission la plus regardée de l’Inde cette année. La première saison était l’une des trois séries originales les plus regardées en Inde en 2019, et la saison deux a établi une autre référence. » Le producteur de l’émission Pritish Nandy a déclaré: «Dans la nouvelle saison, les filles sans vergogne seront confrontées à des défis et des stéréotypes encore plus grands lancés contre elles, mais tout le temps, leur amitié sera leur moteur»,

Les personnages de l’amour des dames ont été interprétés par Prateik comme Jeh, Milind Soman comme Dr Aamir Warsi, Ankur Rathee comme Arjun Nair à Prabal Panjabi comme Amit Mishra et Rajeev Siddhartha comme Mihir Shah.

JEH

La qualité à Jeh par laquelle les filles bavent sur lui est qu’il est adorable et très admirable. Les fans l’aiment pour la façon dont il l’aime. Jeh possède toutes les qualités qu’une fille veut de son partenaire. Quels sont vos sentiments à son sujet? Faites un commentaire ci-dessous.

ARJUN

C’est le gars qui est engagé dans sa relation avec Anjana. Il a la qualité de faire ressortir son charme intérieur de la manière la plus séduisante.

MIHIR

C’est le gars qui est extrêmement attentionné et qui est très amoureux de Siddhi. C’est lui qui poursuivra son amour de dame, quoi qu’il arrive, en étant très prévenant.

WARSI

C’est l’homme qui est le plus attirant de tous les autres car après tout Milind Soman joue le personnage. Il est très compatissant et attentionné. Son charme impeccable rendra les filles faibles à genoux.

– Publicité –