La date de sortie de Nest prévue pour septembre (en salles) – / Film

Les cinémas seront probablement rouverts d’ici septembre… non? IFC Films le pense certainement, c’est pourquoi ils viennent de 18 septembre date de sortie en salles pour Le nid, un drame avec Jude Law et Carrie Coon. IFC n’est pas étranger à la sortie de titres en VOD, donc le fait qu’ils visent cette sortie en salles signifie qu’ils ont une grande confiance dans le film. Et qu’ils ont également beaucoup confiance dans les cinémas qui seront bientôt de nouveau opérationnels.

« Nous avons hâte de sortir Le nid dans les salles cet automne [director] Sean Durkin continue de prouver à quel point il est un cinéaste magistral, offrant les meilleures performances de carrière de Jude Law et Carrie Coon », a déclaré Arianna Bocco, vice-présidente directrice des acquisitions et des productions d’IFC Films. La plupart des cinémas restent fermés pour le moment, mais presque tout le monde espère qu’ils reprendront leurs activités d’ici l’été. Et si cela ne se produit pas, la chute sera peut-être le prochain meilleur pari.

Dans Le nid « Le charismatique entrepreneur Rory (Jude Law), délocalise sa femme Allison (Carrie Coon) et leurs enfants Sam et Ben d’Amérique suburbaine dans son Angleterre natale avec des rêves ambitieux de profiter du Londres en plein essor des années 80. Alors que Rory prospère à la recherche de bonnes affaires dans la ville, Allison et les enfants ont du mal à s’adapter. Une fois une femme d’affaires à part entière, Allison se retrouve inactive et reprend le rôle de femme au foyer dans un manoir délabré qu’elles ne peuvent pas se permettre de meubler. Alors que l’isolement étrange de leur nouvelle maison sépare la famille et que la promesse d’un nouveau départ lucratif commence à se défaire, Rory et Allison doivent faire face aux vérités indésirables qui se cachent sous la surface de leur mariage. »

Notre propre Ben Pearson capturé Le nid à Sundance, et a été impressionné par ce qu’il a vu, l’appelant un «drame fumant», écrivant:

« Le nid est une exploration brûlante et fumante de l’ambition, de la façon dont le droit peut vous manger vivant de l’intérieur et du vide de la vie en tant que capitaliste d’abord et en tant qu’être humain ensuite. Bien que je ne sois pas complètement vendu à la fin du film, j’ai quand même trouvé que c’était une parabole fascinante sur les dangers de l’obsession, et j’espère sincèrement qu’il ne faudra pas neuf ans à Sean Durkin pour faire un autre film. «

Articles sympas du Web: