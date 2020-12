Fortnite Season 5 obtient des changements de carte, des primes et oui, Grogu

Nous sommes maintenant au milieu de temps d’arrêt pour Fortnite Season 5, et Epic a levé le voile sur ce à quoi s’attendre avant le lancement complet. Cette fois, il s’agit de chasseurs de primes, et pas seulement de ceux licenciés par Star Wars. En plus du nouveau passe de combat et des changements de carte, la saison 5: Zero Point introduit un nouveau système de primes et de quêtes pour vous donner plus à faire pendant chaque match.

Une fois l’heure de début de la saison 5 de Fortnite arrivée, la carte sera peuplée de nouveaux PNJ qui vous fourniront des quêtes et des primes à entreprendre. Accomplir ces tâches vous rapportera des barres, que vous pourrez ensuite dépenser en armes, améliorations ou informations – ou même engager ces PNJ pour vous rejoindre en tant qu’allié.

Le changement le plus évident sur la nouvelle carte est la grande étendue de désert en son milieu. Salty Springs est maintenant Salty Towers, et il y a un énorme colisée pour combattre. Il y a aussi le nouveau POI Hunter’s Haven juste au sud du désert.

Vous pouvez consulter quelques images des nouveaux emplacements ci-dessous.

Et voici la nouvelle carte dans son intégralité.

Bien sûr, ce ne serait pas une nouvelle saison Fortnite sans un nouveau laissez-passer de combat, et le laissez-passer de cette saison vous permettra de débloquer à la fois le Mandalorien et le Grogu. Euh, l’enfant. Euh… je veux dire, bébé Yoda. Quel que soit le nom que vous préférez. La vision d’Epic sur les jeux de bataille royale présente également Mancake le combat Flapjack et Mave le métamorphe dans le cadre de la quête de l’agent Jones pour rassembler les meilleurs chasseurs du multivers.