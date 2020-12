Alerte écran bleu Windows 10: une nouvelle mise à jour corrige les pannes système gênantes

in

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour de Windows 10 qui devrait résoudre un problème frustrant qui dure depuis des mois et qui bloque certains systèmes avec des erreurs d’écran bleu de la mort (BSOD).

Après la mise à jour Windows 10 mai 2020 et la mise à jour d’octobre 2020, certains utilisateurs ont dû faire face à Blue Screen of Death. Microsoft a reconnu le problème et a promis qu’il travaillait sur un correctif. Après un long délai, un nouveau correctif est enfin disponible avec des correctifs pour le problème critique.

En plus de l’erreur Blue Screen of Death, les dernières mises à jour cumulatives de Windows 10 ont également corrigé les pannes du système, la boucle de redémarrage du système et d’autres bogues.

Dans le document de support, qui a été mis à jour plus tôt cette semaine, Microsoft a confirmé avoir résolu un problème où les lecteurs de stockage SSD NVMe pouvaient planter Windows 10 avec le message d’erreur suivant:

DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION

Ce bogue touchait uniquement les appareils avec des pilotes plus anciens / incompatibles et un port Thunderbolt.

Microsoft a noté que le bogue est présent à la fois dans la mise à jour de Windows 10 octobre 2020 (20H2) et dans la version 2004. Cependant, il a été corrigé avec Windows 10 KB4586853, qui est actuellement disponible au téléchargement via la nouvelle section «Mises à jour facultatives» de Windows Update .

Si vous ne souhaitez pas installer le correctif optionnel, vous pouvez attendre le mardi où la société devrait publier la mise à jour de sécurité de décembre avec un correctif pour l’écran bleu et d’autres bogues.

Il convient également de noter que Microsoft empêche toujours certains utilisateurs de télécharger la dernière mise à niveau des fonctionnalités en raison de problèmes de compatibilité avec les périphériques de stockage, mais il est prévu de lever la suspension de compatibilité à la mi-décembre.

En plus des pannes du système, les utilisateurs sont également soumis à un problème de «mot de passe» où Windows 10 supprime automatiquement les informations d’identification enregistrées.

Microsoft étudie toujours le bogue du gestionnaire d’informations d’identification dans le système d’exploitation et il est actuellement difficile de savoir à quelle vitesse Microsoft pourra publier des mises à jour cumulatives avec les correctifs nécessaires.

L’alerte écran bleu post Windows 10: une nouvelle mise à jour corrige des pannes système embêtantes apparues en premier sur Windows Latest