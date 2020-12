Fortnite Chapter 2 Saison 5: Toutes les armes voûtées et non voûtées

Chapitre 2 La saison 5 de Fortnite est enfin là, et les fans ont une tonne de changements à explorer. En plus d’un nouveau Battle Pass, la carte comprend désormais de nouveaux POI et des personnages non jouables. Dernier point, mais non le moindre, les développeurs ont mélangé l’arsenal d’armes du jeu avec des ajouts et des suppressions passionnants.

Epic Games ne manque jamais de pimenter la méta du jeu en sautant et en défaisant des armes. Il a apporté des changements d’armes similaires avec la dernière saison, et YouTuber JMS les a couverts dans une vidéo récente:

Armes voûtées à Fortnite

Piège de feu

Le piège de feu a fait son chemin vers Fortnite dans le chapitre 2 de la saison 4 comme un piège rare. Il a tiré des boules de feu qui causent 50 dégâts au contact d’un joueur. Il pouvait voyager pendant trois tuiles, mais ne se lançait que lorsqu’un joueur était à sa portée.

Fusil d’assaut à lunette

Les variantes peu communes et rares du fusil d’assaut à lunette ne font plus partie de Fortnite. Il se vantait d’une précision de 100% et d’aucun recul, mais avait une mobilité lente et une courte distance inefficace.

Fusil à pompe

Avec une répartition légèrement plus large que le fusil à pompe Charge, le fusil à pompe était l’une des armes les plus puissantes du jeu. Il infligeait des dégâts lents mais importants à courte distance.

Les armes reviennent enfin avec la dernière saison

Fusil de chasse tactique

Le fusil à pompe tactique a un multiplicateur de tir à la tête de x1,5 et tire plus vite que le fusil à pompe ou le fusil à pompe chargé. Au fil des ans, il a traversé une série de voûtes et d’invasions. Chaque variante du fusil à pompe tactique revient à nouveau avec la saison 5 de Fortnite.

Fusil de chasse à double canon

Les variantes légendaire et épique du fusil à pompe à double canon sont également de retour sur Fortnite. Fait intéressant, le taux d’apparition de l’arme est aussi bas que 1,53%.

P90

Les sous-mitrailleuses de Fortnite ont un ajout important sous la forme de P90. Il a un multiplicateur de tir à la tête x1,75, mais manque de précision au premier tir.

Ce sont quelques-uns des plus gros changements d’armes du chapitre 2 de la saison 5 de Fortnite. Plusieurs grands noms comme Ninja, SypherPK et Fresh aiment déjà la dernière saison, et Epic Games aimerait continuer sur cette lancée avec des mises à jour fréquentes.