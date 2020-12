Le réalisateur Pete Docter parle de rester attaché à l’enfance

Il y a toujours eu une différence fondamentale entre un film familial et un film pour enfants. Un film pour enfants est un film que les parents emmèneront leurs enfants voir dans un théâtre [or they did before the world caught on fire and the United States failed to get its act together when it comes to a pandemic] ou ils mettent à la maison mais ils n’y prêtent pas vraiment attention. C’est une bonne distraction et il y a peut-être quelques parties qu’ils aiment, mais le film ne plaît vraiment qu’aux enfants. Un film familial est un film qui plaît à tout le monde dans une famille et où les adultes en tirent autant que les enfants. Pixar est un studio qui sait faire des films familiaux et Âme n’est pas différent. L’une des raisons pour lesquelles Pixar fonctionne si bien dans la réalisation de films familiaux est qu’elle ne traite pas les enfants comme de petits adultes stupides.

Nous avons eu la chance de parler au réalisateur Peter Docter, producteur Dana Murray, et co-réalisateur et écrivain Pouvoirs Kemp à une première journée de presse pour Âme plus tôt cette année, et Doctor a mentionné que rester attaché à l’enfance n’est pas seulement important pour les gens de Pixar, mais pour quiconque dans le secteur du divertissement.

Ouais, totalement. Je veux dire, eh bien, je pense qu’il est important pour chacun d’entre nous dans le secteur du divertissement, mais surtout chez Pixar, de rester quelque peu attaché à l’enfance, de se souvenir de ce que c’est et de ce qu’est le monde », a expliqué Docter. , tu sais, ça m’aide d’avoir des enfants. Nous tous, Dana [Murray] et Kemp [Powers] aussi avoir des enfants. Alors, vous savez, il suffit de les regarder et de les avoir derrière la tête lorsque vous regardez quelque chose. Je sais pour moi que cela a toujours été le cas. Quand on met quelque chose à l’écran, je me dis, oh? Qu’est-ce que mon enfant va penser? Dana, je t’ai aussi entendu parler de ça. «

« Ouais « , a poursuivi Murray. » Et j’adore que nous posions de grandes questions parce que je pense que les enfants posent de grandes questions. Ils le disent simplement différemment. «

Découvrez l’audio de notre interview complète ci-dessous [because something happened with the video that we can’t seem to fix] et recherchez un examen de Âme pour monter plus tard aujourd’hui.

Un musicien qui a perdu sa passion pour la musique est transporté hors de son corps et doit retrouver son chemin avec l’aide d’une âme enfantine qui apprend à se connaître.

Âme, réalisé par Pete Docter et co-dirigé par Pouvoirs Kemp, étoiles Jamie Foxx, Tina Fey, Daveed Diggs, Phylicia Rashad, et John Ratzenberger. Il sortira sur Disney + le 25 décembre.

