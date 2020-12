David Ramsey s’habillera-t-il enfin comme la lanterne verte Arrowverse?

À partir du moment où John Diggle a sorti une boîte verte brillante du météore écrasé La Flèchefinale de la série, nous savions que la fin de l’émission homonyme d’Arrowverse ne serait pas la fin de David Ramsey dans cet univers. Mais nous n’avions aucune idée à quel point il serait important pour son avenir.

Selon Date limite, Ramsey devrait réaliser cinq épisodes d’émissions Arrowverse, y compris des épisodes de la première saison de Superman et Lois et la dernière saison de Super Girl.

Mais peut-être plus intriguant, il devrait également apparaître comme John Diggle dans cinq épisodes à travers tout le spectre des émissions – sur Le flash, Superman et Lois, Super Girl, et Batwoman. Et il a aussi un rôle mystérieux aligné dans Légendes de demain saison 6. C’est cette apparition plus que toute autre chose qui fait vibrer les fans que nous verrons enfin John rejoindre le Green Lantern Corps.

C’est depuis longtemps un article de foi parmi La Flèche fans que Diggle finirait par devenir une lanterne verte: en particulier John Stewart. Stewart était le deuxième personnage à porter une bague dans la continuité de DC, et comme Diggle pour l’Arrowverse, Stewart était le premier super-héros noir de DC. Stewart est un marin et un architecte qui a servi de remplaçant à Hal Jordan, couvrant pour le premier GL quand Hal était absent ou pendant une période prolongée après que Hal a quitté le Corps. Ce qui rappelle les remplacements étendus de Diggle pour Oliver en tant que Green Arrow.